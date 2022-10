Need for Speed Unbound na pierwszych screenach. Wyciekły nowe szczegóły o grze

Świat jest Twoim płótnem: Ożyw graffiti w zupełnie nowym stylu wizualnym, łącząc najnowszą sztukę uliczną z najbardziej realistycznymi samochodami Need for Speed. Uzyskaj dostęp do nowego zestawu narzędzi pełnego energetycznych efektów wizualnych i dźwiękowych, w tym Burst Nitrous, nowego elementu zwiększającego oszałamiającą prędkość.