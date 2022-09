Need for Speed: Unbound jeszcze w tym roku? W sieci pojawiła się data premiery

Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, nowa gra z serii Need for Speed o podtytule Unbound może zadebiutować jeszcze w bieżącym roku.

Miłośnicy znanej i niezwykle popularnej serii gier wyścigowych Need for Speed już od miesięcy czekają na oficjalną prezentację nowej odsłony z cyklu. Choć podczas swoich spotkań dotyczących wyników finansowych Electronic Arts już dwukrotnie zapewniło, iż tytuł ma zadebiutować w bieżącym roku fiskalnym (do 31 marca 2023 roku), tak teraz znany branżowy insider, Tom Henderson, donosi za pośrednictwem portalu Insider Gaming, że nowa gra z serii Need for Speed ma ukazać się na rynku jeszcze w 2022 roku.

Need for Speed: Unbound jeszcze w tym roku

Kolejna część – znana jako Need for Speed: Unbound – ma zadebiutować dokładnie 2 grudnia. Henderson otrzymał wiadomość, że oficjalna prezentacja odbędzie się na początku października; nie znamy jednak dokładnego terminu. Insider ujawnił także, iż pierwszy zwiastun produkcji ma trwać mniej niż dwie minuty, a w jego trakcie usłyszymy utwór amerykańskiego rapera o pseudonimie artystycznym A$SAP Rocky.