Need for Speed: Most Wanted Remake wygląda rewelacyjnie. Zobaczcie nowy, ogromny gameplay fanowskiego projektu

Twórca fanowskiego remake’u klasycznej odsłony Need for Speed zaprezentował nowe fragmenty rozgrywki ze swojego projektu.

Need for Speed: Most Wanted Remake powstaje na Unreal Engine 5. Twórca projektu, NostalgiaNexus, podzielił się właśnie nowym, trwającym aż 50 minut gameplayem, pokazującym grę w akcji. Trzeba przyznać, że wygląda znakomicie.

Need for Speed: Most Wanted Remake – ogromny fragment rozgrywki

W marcu 2024 r. udostępniliśmy film przedstawiający fanowski remake Need for Speed: Most Wanted zrobiony w Unreal Engine 5. A dzisiaj mamy przyjemność podzielić się z Wami nowym filmem, prezentującym ponad 50 minut materiału z rozgrywki.