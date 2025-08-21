Kiedyś sam zapłacił 4000 dolarów próbując przekonać EA do Dead Space. Dziś w pełni popiera generatywne AI w grach

Twórca Dead Space wspomina nietypowe początki serii.

Ojciec marki Dead Space, Glen Schofield, w rozmowie z serwisem The Game Business opisał, jak trudne były początki kultowej serii horrorów science fiction. Mimo że Visceral Games należało do Electronic Arts, projekt musiał konkurować o uwagę i środki finansowe tak samo, jak gry niezależne. Dead Space – walka o uwagę EA Schofield zdradził, że aby przebić się do decydentów EA, zainwestował ponad 4 tysiące dolarów z własnej kieszeni w kalendarze z grafikami koncepcyjnymi, które rozdał szefostwu wydawcy. Wywołało to niezadowolenie managerów, ale pozwoliło zainteresować projektem osoby na najwyższym szczeblu. Zespół stosował też inne nietypowe metody – jak rozwieszanie plakatów w toaletach, w miejscach, gdzie obradowali kierownicy firmy.

Pierwsze Dead Space miało budżet znacznie mniejszy niż konkurencyjne Mirror’s Edge, które otrzymało wsparcie marketingowe większe niż cały koszt produkcji horroru. Mimo to gra odniosła sukces i zapewniła kontynuacji znacznie lepsze warunki rozwoju. Dziś Schofield widzi ogromny potencjał w generatywnym AI. Jak podkreśla, traktuje je jako narzędzie podobne do Photoshopa czy technologii motion capture – rozwiązań, które początkowo wzbudzały obawy, ale ostatecznie poprawiły jakość gier. Według niego sztuczna inteligencja nie ograniczy zatrudnienia, lecz pomoże obniżyć koszty i przyspieszyć produkcję.

GramTV przedstawia:

Twórca przyznał, że obecnie modele AI nie nadają się jeszcze do pracy nad grami, ale w perspektywie 5–10 lat sytuacja może się diametralnie zmienić. To ważne, bo – jak zauważył – rosnące koszty mogą sprawić, że nigdy nie stworzy już projektu klasy AAA. Schofield zdradził również, że The Callisto Protocol sprzedało się w nakładzie 6–7 mln egzemplarzy. Mimo tego firma Krafton nie planuje rozwijać marki. Dla samego twórcy generatywne AI jawi się więc jako szansa na utrzymanie kreatywności w realiach coraz droższej produkcji gier.