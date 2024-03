Need for Speed: Most Wanted Remake na nowym gameplayu. Fanowski projekt na Unreal Engine 5 wygląda coraz lepiej

Twórca fanowskiego remake’u klasycznej odsłony Need for Speed zaprezentował nowe fragmenty rozgrywki ze swojego projektu.

Electronic Arts nie decyduje się na remake’owanie swoich najbardziej popularnych odsłon serii Need for Speed. Dlatego gracze mogą liczyć wyłącznie na innych fanów, którzy pracują nad swoimi projektami. Jednym z nich jest Need for Speed: Most Wanted Remake tworzony na Unreal Engine 5. Twórca projektu, NostalgiaNexus, niedawno podzielił się nowym, trwającym ponad 16 minut gameplayem, pokazującym grę w akcji.