Nawet aktor z Crimson Desert to przyznał. Narracja jest problemem

Kilka dni temu minął równo miesiąc od premiery Crimson Desert. Czyli gry, którą albo się kocha na zabój, albo się ją nienawidzi.
Tytuł ten polaryzuje społeczność i dzieje się tak nie bez powodu. Tytuł Pearl Abyss niezaprzeczalnie ma swoje problemy.
Crimson Desert nie domaga fabularnie, ale nadrabia na innych polach
Jednym z tych, na które najczęściej zwraca się uwagę, jest narracja, a raczej jej jakość. Opowieść przedstawiona w Crimson Desert nie należy ani do szczególnie odkrywczych, ani przesadnie porywających. W efekcie trudno polecić tegoroczny hit tym, którzy poszukują angażującej historii. Niemniej sama produkcja ma tę zaletę, że o jej jakości przesądzają zupełnie inne elementy. Mowa tutaj o ogromie możliwości – zarówno pod kątem samej eksploracji, jak i mechanik wykorzystywanych podczas niej. Uwagę na ten fakt zwrócił Trevor McEwan, aktor, który użyczył swojej twarzy głównemu bohaterowi. Podczas sesji AMA w serwisie Reddit przyznał jednocześnie, iż Crimson Desert ma swoje lore – to, niczym w serii Souls, jest jednak ukryte.
Zdaniem McEwana tytuł innymi rzeczami nadrabia braki w opowieści:
Myślę, że to, czego brakuje w narracji, gra z nawiązką nadrabia w innych aspektach. W świecie gry ukryte jest także lore, o ile graczom nie przeszkadza odrobina czytania.
Aktor rozbrajająco stwierdził przy tym, iż koniec końców Crimson Desert wypadło lepiej niż sam się spodziewał. Przy okazji McEwan ujawnił również, że wraz z Pearl Abyss pracował nad sesjami motion capture i akrobacjami, przyczyniając się przede wszystkim do powstania przerywników filmowych. Niemniej, jak przyznał, zmiana modelu gry z MMO na singleplayerowe RPG, do której doszło w trakcie produkcji, nie przyczyniła się specjalnie do zmiany zakresu jego roli.
Inne zmiany wpłynęły głównie na ogólną historię. Kliff przez większość czasu produkcji pozostał po prostu Kliffem – podsumował McEwan.
