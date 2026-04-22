Nawet aktor z Crimson Desert to przyznał. Narracja jest problemem

Maciej Petryszyn
2026/04/22 17:00
Kilka dni temu minął równo miesiąc od premiery Crimson Desert. Czyli gry, którą albo się kocha na zabój, albo się ją nienawidzi.

Tytuł ten polaryzuje społeczność i dzieje się tak nie bez powodu. Tytuł Pearl Abyss niezaprzeczalnie ma swoje problemy.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert nie domaga fabularnie, ale nadrabia na innych polach

Jednym z tych, na które najczęściej zwraca się uwagę, jest narracja, a raczej jej jakość. Opowieść przedstawiona w Crimson Desert nie należy ani do szczególnie odkrywczych, ani przesadnie porywających. W efekcie trudno polecić tegoroczny hit tym, którzy poszukują angażującej historii. Niemniej sama produkcja ma tę zaletę, że o jej jakości przesądzają zupełnie inne elementy. Mowa tutaj o ogromie możliwości – zarówno pod kątem samej eksploracji, jak i mechanik wykorzystywanych podczas niej. Uwagę na ten fakt zwrócił Trevor McEwan, aktor, który użyczył swojej twarzy głównemu bohaterowi. Podczas sesji AMA w serwisie Reddit przyznał jednocześnie, iż Crimson Desert ma swoje lore – to, niczym w serii Souls, jest jednak ukryte.

Zdaniem McEwana tytuł innymi rzeczami nadrabia braki w opowieści:

Myślę, że to, czego brakuje w narracji, gra z nawiązką nadrabia w innych aspektach. W świecie gry ukryte jest także lore, o ile graczom nie przeszkadza odrobina czytania.

Aktor rozbrajająco stwierdził przy tym, iż koniec końców Crimson Desert wypadło lepiej niż sam się spodziewał. Przy okazji McEwan ujawnił również, że wraz z Pearl Abyss pracował nad sesjami motion capture i akrobacjami, przyczyniając się przede wszystkim do powstania przerywników filmowych. Niemniej, jak przyznał, zmiana modelu gry z MMO na singleplayerowe RPG, do której doszło w trakcie produkcji, nie przyczyniła się specjalnie do zmiany zakresu jego roli.

Inne zmiany wpłynęły głównie na ogólną historię. Kliff przez większość czasu produkcji pozostał po prostu Kliffem – podsumował McEwan.

W trakcie 4 tygodni od premiery Crimson Desert rozeszło się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co należy uznać za ogromny sukces. Jednocześnie koreańska produkcja znajduje się u progu największej w swojej krótkiej historii aktualizacji.

Źródło:https://insider-gaming.com/crimson-desert-actor-admits-game-lacks-narrative/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

