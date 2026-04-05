33 bagietki za sukces Clair Obscur: Expedition 33

Maciej Petryszyn
2026/04/05 19:30
Ogromny sukces, jaki osiągnęło Clair Obscur: Expedition 33, był równie ogromnym zaskoczeniem. Mało kto wszak spodziewał się, że produkcja nieznanego wcześniej studia podbije rynek w aż taki stopniu.

“Mało kto” nie oznacza jednak “zupełnie nikt”. Okazuje się, że w tej sprawie wśród obsady gry powstał nawet ciekawy zakład o jeszcze ciekawszej stawce.

Clair Obscur: Expedition 33
Sukces wart 33 bagietki

Gościnią niedawnego konwentu Emerald City Comic Con 2026 była Aliona Baranova, czyli reżyserka dubbingu w Clair Obscur: Expedition 33. Brytyjsko-rosyjska aktorka głosowa ujawniła, iż jeszcze przed premierą była przekonana o sukcesie gry Sandfall Interactive. I to przekonana na tyle, że założyła się z jednym z przedstawicieli wydawcy, że produkcja w tydzień znajdzie milion nabywców. Stawką tego zakładu były zaś… 33 bagietki. Można zatem powiedzieć, że gra toczyła się tutaj o naprawdę poważną stawkę.

Jak już wiemy, Clair Obscur: Expedition 33 zaiste rozeszło się w milionie kopii. I to nie w tydzień, a już w 72 godziny po swojej premierze, która nastąpiła 24 kwietnia 2025 roku. Od tego czasu wynik ten udało się pomnożyć pięciokrotnie – dziś możemy mówić już o sprzedaży przekraczającej 5 milionów egzemplarzy. Nic więc dziwnego, że Baranova postanowiła upomnieć się o należne jej pieczywo w liczbie mocno przekraczającej zdroworozsądkowe zapasy.

Założyłam się z Jackiem z zespołu wydawniczego Kepler [Interactive – przyp. red.], że gra sprzeda się w milionie kopii w pierwszym tygodniu. Stawką były 33 bagietki. Jack, gdzie są moje bagietki? – zaapelowała aktorka.

Od momentu swojej premiery Clair Obscur: Expedition 33 zostało obsypane nagrodami. Dość powiedzieć, że francuska produkcja zgarnęła 436 tytuły GOTY, pobijając tym samym rekord ustanowiony wcześniej przez hit FromSoftware, Elden Ring. Jakby tego było mało, 4 wyróżnienia dla gry roku pochodzą z Golden Joystick Awards, The Game Awards, DICE Awards oraz Game Developers Choice Awards. Tym samym grze brakuje już tylko Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej, by powtórzyć osiągnięcie Baldur’s Gate 3 i zdobyć 5 najważniejszych nagród w branży.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/expedition-33-dev-bet-someone-33-baguettes-that-the-game-would-be-a-huge-hit/1100-6539216/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

