33 bagietki za sukces Clair Obscur: Expedition 33

Ogromny sukces, jaki osiągnęło Clair Obscur: Expedition 33, był równie ogromnym zaskoczeniem. Mało kto wszak spodziewał się, że produkcja nieznanego wcześniej studia podbije rynek w aż taki stopniu.
“Mało kto” nie oznacza jednak “zupełnie nikt”. Okazuje się, że w tej sprawie wśród obsady gry powstał nawet ciekawy zakład o jeszcze ciekawszej stawce.
Sukces wart 33 bagietki
Gościnią niedawnego konwentu Emerald City Comic Con 2026 była Aliona Baranova, czyli reżyserka dubbingu w Clair Obscur: Expedition 33. Brytyjsko-rosyjska aktorka głosowa ujawniła, iż jeszcze przed premierą była przekonana o sukcesie gry Sandfall Interactive. I to przekonana na tyle, że założyła się z jednym z przedstawicieli wydawcy, że produkcja w tydzień znajdzie milion nabywców. Stawką tego zakładu były zaś… 33 bagietki. Można zatem powiedzieć, że gra toczyła się tutaj o naprawdę poważną stawkę.
Jak już wiemy, Clair Obscur: Expedition 33 zaiste rozeszło się w milionie kopii. I to nie w tydzień, a już w 72 godziny po swojej premierze, która nastąpiła 24 kwietnia 2025 roku. Od tego czasu wynik ten udało się pomnożyć pięciokrotnie – dziś możemy mówić już o sprzedaży przekraczającej 5 milionów egzemplarzy. Nic więc dziwnego, że Baranova postanowiła upomnieć się o należne jej pieczywo w liczbie mocno przekraczającej zdroworozsądkowe zapasy.
Założyłam się z Jackiem z zespołu wydawniczego Kepler [Interactive – przyp. red.], że gra sprzeda się w milionie kopii w pierwszym tygodniu. Stawką były 33 bagietki. Jack, gdzie są moje bagietki? – zaapelowała aktorka.
Od momentu swojej premiery Clair Obscur: Expedition 33 zostało obsypane nagrodami. Dość powiedzieć, że francuska produkcja zgarnęła 436 tytuły GOTY, pobijając tym samym rekord ustanowiony wcześniej przez hit FromSoftware, Elden Ring. Jakby tego było mało, 4 wyróżnienia dla gry roku pochodzą z Golden Joystick Awards, The Game Awards, DICE Awards oraz Game Developers Choice Awards. Tym samym grze brakuje już tylko Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej, by powtórzyć osiągnięcie Baldur’s Gate 3 i zdobyć 5 najważniejszych nagród w branży.
