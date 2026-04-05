33 bagietki za sukces Clair Obscur: Expedition 33

Ogromny sukces, jaki osiągnęło Clair Obscur: Expedition 33, był równie ogromnym zaskoczeniem. Mało kto wszak spodziewał się, że produkcja nieznanego wcześniej studia podbije rynek w aż taki stopniu.

“Mało kto” nie oznacza jednak “zupełnie nikt”. Okazuje się, że w tej sprawie wśród obsady gry powstał nawet ciekawy zakład o jeszcze ciekawszej stawce.

Grafika wygenerowana przez AI

Sukces wart 33 bagietki

Gościnią niedawnego konwentu Emerald City Comic Con 2026 była Aliona Baranova, czyli reżyserka dubbingu w Clair Obscur: Expedition 33. Brytyjsko-rosyjska aktorka głosowa ujawniła, iż jeszcze przed premierą była przekonana o sukcesie gry Sandfall Interactive. I to przekonana na tyle, że założyła się z jednym z przedstawicieli wydawcy, że produkcja w tydzień znajdzie milion nabywców. Stawką tego zakładu były zaś… 33 bagietki. Można zatem powiedzieć, że gra toczyła się tutaj o naprawdę poważną stawkę.