Filmowe Elden Ring wreszcie z datą premiery. Fani mogą zacząć odliczanie

Poznaliśmy więc obsadę wspomnianego obrazu. A nawet datę kinowej premiery!
Elden Ring wejdzie na ekrany kin za 2 lata
W Elden Ring wystąpi więc m.in. Jonathan Pryce, znany z takich produkcji, jak Piraci z Karaibów, Gra o Tron czy też Dwóch Papieży. Z kolei Ben Whishaw kojarzony przez wielu będzie jako Q z ostatnich filmów o Jamesie Bondzie. Młodsi mogą natomiast znać jego głos, którym przemawia sympatyczny Miś Paddington. Weteranem kina jest natomiast Nick Offerman – legendarny Ron Swanson z Parks and Recreation, ale też Bill z The Last of Us. Ponadto w adaptacji hitu FromSoftware pojawią się również przedstawiciele młodszego aktorskiego pokolenia, jak choćby Kit Connor (Heartstopper, Wojna) czy Cailee Spaeny (Obcy: Romulus, Civil War).
