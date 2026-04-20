Filmowe Elden Ring wreszcie z datą premiery. Fani mogą zacząć odliczanie

Inni aktorzy, których udział został potwierdzony, to Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Ruby Cruz, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird oraz Peter Serafinowicz. Już wcześniej wiadomo było natomiast, że reżyserem, a jednocześnie autorem scenariusza filmu Elden Ring będzie Alex Garland, który wcześniej stworzył takie obrazy, jak Ex Machina czy Anihilacja. Co więcej, Anglika można nawet nazwać głównym pomysłodawcą adaptacji, bo to on przekonał FromSoftware i Bandai Namco do stworzenia nadchodzącej produkcji. Produkcji, do której zdjęcia ruszają wiosną tego roku.

Bandai Namco oficjalnie podało, iż film Elden Ring zrealizowany zostanie w formacie IMAX. A premiera kinowa? Na duży ekran wejdzie on za około 2 lata, tj. 3 marca 2028 roku.