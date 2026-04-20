Zaloguj się lub Zarejestruj

Filmowe Elden Ring wreszcie z datą premiery. Fani mogą zacząć odliczanie

Maciej Petryszyn
2026/04/20 17:40
0
0

Niedawno dowiedzieliśmy się, że powstaje filmowa adaptacja Elden Ring. Teraz zaś zdecydowano się udostępnić nam większą liczbę szczegółów.

Poznaliśmy więc obsadę wspomnianego obrazu. A nawet datę kinowej premiery!

Elden Ring wejdzie na ekrany kin za 2 lata

W Elden Ring wystąpi więc m.in. Jonathan Pryce, znany z takich produkcji, jak Piraci z Karaibów, Gra o Tron czy też Dwóch Papieży. Z kolei Ben Whishaw kojarzony przez wielu będzie jako Q z ostatnich filmów o Jamesie Bondzie. Młodsi mogą natomiast znać jego głos, którym przemawia sympatyczny Miś Paddington. Weteranem kina jest natomiast Nick Offerman – legendarny Ron Swanson z Parks and Recreation, ale też Bill z The Last of Us. Ponadto w adaptacji hitu FromSoftware pojawią się również przedstawiciele młodszego aktorskiego pokolenia, jak choćby Kit Connor (Heartstopper, Wojna) czy Cailee Spaeny (Obcy: Romulus, Civil War).

GramTV przedstawia:

Inni aktorzy, których udział został potwierdzony, to Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Ruby Cruz, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird oraz Peter Serafinowicz. Już wcześniej wiadomo było natomiast, że reżyserem, a jednocześnie autorem scenariusza filmu Elden Ring będzie Alex Garland, który wcześniej stworzył takie obrazy, jak Ex Machina czy Anihilacja. Co więcej, Anglika można nawet nazwać głównym pomysłodawcą adaptacji, bo to on przekonał FromSoftware i Bandai Namco do stworzenia nadchodzącej produkcji. Produkcji, do której zdjęcia ruszają wiosną tego roku.

Bandai Namco oficjalnie podało, iż film Elden Ring zrealizowany zostanie w formacie IMAX. A premiera kinowa? Na duży ekran wejdzie on za około 2 lata, tj. 3 marca 2028 roku.

Źródło:https://www.bandainamcoent.com/news/elden-ring-live-action-adaptation-in-theaters-march-3-2028

Tagi:

News
Bandai Namco
adaptacja
FromSoftware
Elden Ring
Nick Offerman
Tom Burke
Cailee Spaeny
Ruby Cruz
Ben Whishaw
adaptacja gry
Kit Connor
Emma Laird
2028
Jonathan Pryce
Havana Rose Liu
Sonoya Mizuno
John Hodgkinson
Jefferson Hall
Peter Serafinowicz
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112