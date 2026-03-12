Pogłoski o śmierci Elden Ring na Switcha były mocno przesadzone. Mamy nowy gameplay

Pod pewnymi względami Elden Ring to opus magnum FromSoftware. Japońskie studio przeniosło wszak znaną z serii Souls rozgrywkę do otwartego świata.

Nie wszystkim jednak dane było przekonać się o poziomie trudności eldeńskiego kręgu. Weźmy takich graczy z konsoli Nintendo Switch. Bez spadków płynności i bez 60 FPS-ów, czyli Elden Ring na Nintendo Switch 2 Co jednak ciekawe, ma się to zmienić. Wszak już wiosną ubiegłego roku przy okazji Nintendo Direct oficjalnie zapowiedziano nadejście Elden Ring: Tarnished Edition, które miało się ukazać również na nadchodzącym wówczas Nintendo Switch 2. Daty premiery nie podano, ale celowano w rok 2025. Niemniej na targach Gamescom, gdzie można było zobaczyć tytuł w akcji, pojawiły się niepokojące doniesienia o problemach z optymalizacją. Problemach na tyle dużych, że ostatecznie FromSoftware postanowiło przenieść premierę wydania na NS2 na 2026 rok, chociaż znowu bez podania konkretnego terminu. Od tego czasu zapadła cisza.

Cisza niepokojąca, ale wygląda na to, że obawy o to, czy Elden Ring na Nintendo Switch 2 w ogóle nadal powstaje, okazały się przedwczesne. Port najwyraźniej ma się dobrze, czemu wyraz dała redakcja GameSpot. Ta miała okazję, by na własnej skórze przekonać się, jak tytuł ten wypad na konsoli Nintendo i to od razu w trybie przenośnym, a to właśnie on był źródłem największych obaw. Najwyraźniej niesłusznie, bo na opublikowanym materiale widzimy, że wszystko działa płynnie. Aczkolwiek prawdopodobnie w przypadku tego właśnie portu nie mamy co spodziewać się 60 klatek na sekundę.

Czym w ogóle jest Tarnished Edition? To nowa wersja gry Elden Ring, która ukaże się nie tylko na Nintendo Switch 2, ale również i na innych platformach. W jej ramach otrzymamy dostęp nie tylko do bazowej produkcji, ale również i do dodatku Shadow of the Erdtree. Do tego wszystkiego dochodzi również tzw. Tarnished Pack, wraz z którym w nasze ręce wpadnie nowa zbroja i opcje personalizacji naszego wierzchowca. Jakby tego było mało, pojawić się mają też dwie nowe klasy, znane jako Knight of Ides oraz Heavy Armored Knight. Co ciekawe, w związku z przeniesieniem premiery na NS2 opóźniono również wydanie tych dodatków na PC i innych konsolach.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

