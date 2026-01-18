Gra w GTA 6 przed premierą. Rockstar mógł spełnić życzenie śmiertelnie chorego fana

Otóż krewny dewelopera Ubisoftu to ogromny fan serii Grand Theft Auto. Niemniej z uwagi na wyrok, który otrzymał od losu, wszystko wskazuje, iż nie będzie mu dane doczekać premiery GTA 6. Z tego powodu Armstrong podjął próbę dotarcia do Rockstara, by ten zrobił wyjątek dla umierającego człowieka i pozwolił mu zagrać w nadchodzącą odsłonę legendarnego cyklu jeszcze przed jej wydaniem:

Piszę do każdego powiązanego z Rockstar Games i Rockstar Toronto lub każdego, kto może pomóc. Członek mojej rodziny, który od lat zmaga się z rakiem, właśnie otrzymał najgorszą możliwą informację. Dali mu od 6 do 12 miesięcy życia.

Powodem, dla którego o tym mówię, jest fakt, iż jest on ogromnym fanem GTA i w związku z tą ostatnią informacją możliwe, że nie będzie z nami wystarczająco długo, by doczekać premiery GTA 6, a w najlepszym scenariuszu odejdzie w tym samym miesiącu, w którym wyjdzie gra. Obecnie mieszka on rzut beretem od studia w Oakville, mam więc nadzieję, że ktoś z was będzie w stanie zorganizować dla niego ekskluzywne testy, by miał on szansę doświadczyć tej gry przed śmiercią.

W pełni rozumiem potrzebę dyskretności na tym etapie rozwoju gry, więc potrzebna będzie co najmniej umowa o poufności.