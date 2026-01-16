Sony traktuje GTA 6 jak exclusive PlayStation. PS5 ma na tym najwięcej zyskać

Nadchodzące Grand Theft Auto 6 jest postrzegane w branży jako jedno z największych wydarzeń ostatnich lat. Wiele firm stara się unikać okresu, w którym tytuł od Rockstar Games trafi na rynek, obawiając się, że zainteresowanie graczy zostanie całkowicie zdominowane przez premierę GTA 6. W efekcie kolejne zapowiedzi i opóźnienia dużych produkcji są często interpretowane przez pryzmat możliwego terminu debiutu gry. Na tym tle wyróżnia się jednak podejście Sony oraz marki PlayStation.
GTA 6 jak gra ekskluzywna dla PlayStation. Sony ma traktować premierę jak wydarzenie własnej marki.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez znanego dziennikarza branżowego Jason Schreier, firma ma traktować GTA 6 niemal jak własną produkcję ekskluzywną. Schreier rozwinął ten wątek w rozmowie z kanałem Xbox Expansion Pass, wskazując, że wewnętrzne planowanie Sony uwzględnia premierę GTA 6 na podobnych zasadach jak debiut dużego tytułu first-party.
Choć GTA 6 nie jest formalnie grą ekskluzywną i ukaże się również na konsolach Xbox, to brak wersji PC w dniu premiery znacząco zmienia układ sił. Według Schreiera zdecydowana większość odbiorców kupi grę właśnie na PlayStation, a część z nich może nawet zdecydować się na zakup konsoli wyłącznie z myślą o tym tytule. Z tego powodu Sony ma postrzegać GTA 6 jako tak zwanego „system sellera”.
Spójrzmy na to wprost: Sony traktuje ten tytuł praktycznie jak grę ekskluzywną dla PlayStation na potrzeby własnego kalendarza wydawniczego. Firma nie będzie wypuszczać swoich produkcji w tym samym okresie, ponieważ gra sprzeda ogromną liczbę konsol PlayStation. Jestem pewien, że poradzi sobie również na Xboxie i sprzeda tam wiele kopii, jednak większość osób kupujących tę grę zrobi to na PlayStation – i często razem z konsolą PlayStation.
Przypomnijmy, że obecnie Grand Theft Auto 6 ma zadebiutować 19 listopada 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
