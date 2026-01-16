Sony traktuje GTA 6 jak exclusive PlayStation. PS5 ma na tym najwięcej zyskać

Nadchodzące Grand Theft Auto 6 jest postrzegane w branży jako jedno z największych wydarzeń ostatnich lat. Wiele firm stara się unikać okresu, w którym tytuł od Rockstar Games trafi na rynek, obawiając się, że zainteresowanie graczy zostanie całkowicie zdominowane przez premierę GTA 6. W efekcie kolejne zapowiedzi i opóźnienia dużych produkcji są często interpretowane przez pryzmat możliwego terminu debiutu gry. Na tym tle wyróżnia się jednak podejście Sony oraz marki PlayStation.

GTA 6 jak gra ekskluzywna dla PlayStation. Sony ma traktować premierę jak wydarzenie własnej marki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez znanego dziennikarza branżowego Jason Schreier, firma ma traktować GTA 6 niemal jak własną produkcję ekskluzywną. Schreier rozwinął ten wątek w rozmowie z kanałem Xbox Expansion Pass, wskazując, że wewnętrzne planowanie Sony uwzględnia premierę GTA 6 na podobnych zasadach jak debiut dużego tytułu first-party.