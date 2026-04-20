Burza wokół słów Timothée Chalameta nie cichnie. Charlize Theron dolewa oliwy do ognia

Nie milkną echa wokół głośnych słów Timothée Chalameta, które w ostatnich tygodniach zostały przez media rozdmuchane do ogromnych rozmiarów. Przypomnijmy, że aktor, na kilka tygodni przed Oscarami, udzielił niefortunnego wywiadu, w którym zasugerował m.in., że woli grać w filmach, niż występować w balecie i w operze. Skala negatywnej reakcji była na tyle duża, że trudno nie zauważyć pewnej zbieżności — wiele wskazuje na to, że cała sytuacja mogła mieć realny wpływ na jego oscarowe szanse.

Charlize Theron uderza w Timothée Chalameta

Teraz głos w sprawie zabrała Charlize Theron, która wpisuje się w dominujący nurt krytyki. Aktorka nie tylko skomentowała słowa Chalameta, ale też wprost zarzuciła mu brak zrozumienia dla innych form sztuki — przy okazji wbijając szpilę związaną z rozwojem sztucznej inteligencji.