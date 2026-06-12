Nawet 5 lat więzienia za patostreaming. Sejm przyjął ustawę

Niemal 5 miesięcy po tym, jak do Sejmu wpłynął projekt, ustawa przeciwko patostreamerom została przyjęta. I to za zgodą niemal wszystkich opcji politycznych.

Patostreaming od lat jest problemem, na który uwagę zwracają zarówno politycy, jak i specjaliści. Teraz zjawisko to będzie podlegać przepisom kodeksu karnego.

Ustaw przeciwko patostreamerom przyjęta przez Sejm

Według ustawy karane mają być m.in. rozpowszechnianie w internecie przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, rodzinie czy obyczajowości, a także tych z użyciem przemocy. Do tego dochodzi choćby znęcanie się nad zwierzętami oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Co istotne, objęte tym będą nie tylko materiały prawdziwe, ale również te, które na prawdziwe są pozorowane. Za złamanie wspomnianych przepisów grozić będzie kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Z projektu wyłączono jednak czyny będące częścią działalności edukacyjnej, naukowej czy też artystycznej.