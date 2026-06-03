Koniec telefonów w podstawówkach coraz bliżej. Rząd chce wprowadzić odgórny zakaz

Niedawno w stacji TOK FM gościła Barbara Nowacka, czyli obecna ministra edukacji. Jednym z tematów, który padł w rozmowie z polityczką Koalicji Obywatelskiej, była ustawa o zakazie korzystania ze smartfonów w szkołach. Już wcześniej swój projekt w tym temacie przygotowała jedna z partii koalicji rządzącej, Polska 2050. Nowacka odparła jednak, że zamiast niego do Sejmu trafić ma wspólny projekt rządowy. Ten zakłada niemal całkowity zakaz używania telefonów w podstawówkach . Niemal, bo wyszczególniono dwa wyjątki – jeden wynikający z decyzji samego nauczyciela, z drugi ze względów zdrowotnych.

Jutro na Radzie Ministrów zakaz używania smartfonów w szkołach zostanie przyjęty. Już w tej chwili w ponad 50% szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonuje zakaz używania smartfonów na zasadach wynegocjowanych przez społeczność szkolną. To, co my wprowadzamy, to zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i będą od tego dwa wyjątki. Po pierwsze decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a po drugie przyczyny zdrowotne ucznia lub uczennicy potwierdzone przez nauczyciela lub dyrektora szkoły. To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost – potrzebujemy takiej odgórnej regulacji. Smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać – zapewnia Nowacka.

Pozostaje pytanie, co dziać się będzie z telefonami uczniów w momencie, gdy przyjdą oni już do danej placówki. Polityczka przyznała, iż rząd nie ma zamiaru odgórnie narzucać w tej kwestii żadnych rozwiązań. Szczególnie, że w niektórych szkołach wspomniany zakaz już obowiązuje i tam udało się wypracować pewne zachowania.

Zależy, co postanowi szkoła. Dziś działają już wypracowane mechanizmy. Narzucenie przepisów z Warszawy szkołą, które dobrze już działają w systemie bez telefonów – a powtarzam, to jest ponad 50% szkół – byłoby wywracaniem im ich dobrych praktyk i nawyków. Niektórzy zostawiają w już przygotowanych szafkach albo na lekcji odkładają w przygotowanej szafce w pomieszczeniu. To już jest decyzja szkoły, w jaki sposób zabezpieczy – podsumowała ministra.

Warto w tym miejscu zauważyć, że ustawa rządowa swoją mocą ma objąć jedynie szkoły podstawowe. Szkoły ponadpodstawowe zostaną natomiast z tych przepisów wyjęte. I nie jest to żadne przeoczenie, a celowe działanie, bo, jak przyznała członkini Koalicji Obywatelskiej, takie coś byłoby trudniejsze z prawnego punktu widzenia, bo wiele osób uczęszczających do liceów, techników czy szkół zawodowych jest już dorosłe.