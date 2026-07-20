Netflix ma nowy hit fantasy w czołówce. Ale to nie jedyna koreańska produkcja, która podbija platformę

Jak wskazują najnowsze dane serwisu FlixPatrol.com, Pałac Wschodni jest obecnie czwartym najpopularniejszym serialem Netfliksa na świecie. Wyżej znajdują się jedynie Za wszelką cenę, Domek na prerii oraz koreański serial Reaktywacja agenta Kima. Oznacza to, że w ścisłym Top 4 platformy znalazły się aż dwie produkcje z Korei Południowej.

Pałac Wschodni to osadzony w realiach dynastii Joseon fantasy horror, którego bohaterami są pogromca duchów Gu-cheon oraz dworska dama Saeng-gang, potrafiąca słyszeć głosy zmarłych. Na rozkaz króla próbują rozwikłać tajemnicę klątwy ciążącej nad tytułowym pałacem, odkrywając kolejne sekrety rodziny królewskiej i stawiając czoła nadprzyrodzonym siłom. Twórcy połączyli fantasy, horror i historyczny dramat. Tuż po premierze zaczął zdobywać popularność w wielu krajach.

Choć to właśnie Pałac Wschodni jest obecnie jedną z największych nowości w katalogu Netfliksa, równie imponujący wynik notuje Reaktywacja agenta Kima, który zadebiutował w czerwcu. To koreański serial akcji z elementami thrillera i komedii, oparty na popularnym webtoonie Manager Kim. Głównym bohaterem jest Kim Do-hyeon (znany również jako Agent Kim), spokojny urzędnik bankowy i samotny ojciec nastoletniej córki. Gdy dziewczyna zostaje porwana, mężczyzna jest zmuszony ujawnić swoją największą tajemnicę – w przeszłości był elitarnym agentem sił specjalnych. Aby ją odnaleźć, ponownie sięga po umiejętności, które od lat starał się zostawić za sobą.

Sukces obu produkcji pokazuje, że koreańskie seriale wciąż należą do najmocniejszych punktów oferty platformy i skutecznie konkurują z największymi światowymi hitami. Oto zwiastuny popularnych seriali Netflix: