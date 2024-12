Naughty Dog z dużym wsparciem. Dyrektor artystyczny God of War: Ragnarok dołącza do studia

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Troy Baker wystąpi w kolejnej grze Neila Druckmanna. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat nadchodzącej produkcji twórcy serii The Last of Us. Do prac nad wspomnianym tytułem dołączył bowiem dyrektor artystyczny God of War: Ragnarok.

Raf Grassetti dołącza do Naughty Dog. Dyrektor artystyczny God of War: Ragnarok będzie pracował nad nową grą Neila Druckmanna

Raf Grassetti opublikował wpis na portalu społecznościowym X, w którym poinformował, że zasilił szeregi studia Naughty Dog. W poście opublikowanym na Instagramie deweloper zdradził natomiast, że będzie współpracował z Neilem Druckmannem i jego zespołem. Zgodnie z zapowiedziami Grassetti zamierza pomóc twórcom serii The Last of Us w stworzeniu „kolejnej wielkiej rzeczy”.