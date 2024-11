Gwiazda serii The Last of Us wystąpi również w nowej grze studia Naughty Dog

Wspomniany aktor znany jest przede wszystkim z roli Joela w serii The Last of Us. Baker współpracował również z Naughty Dog podczas prac nad Uncharted 4: Kres Złodzieja i Uncharted: Zaginione Dziedzictwo, gdzie wcielił się w Samuela Drake’a – brata Nathana. Na swoim koncie ma też występy w m.in. takich produkcjach jak Batman: Arkham Shadow, Death Stranding, Śródziemie: Cień Mordoru czy The Medium, a także w nadchodzącym Indiana Jones i Wielki Krąg.

Na koniec warto przypomnieć, że w styczniu tego roku Naughty Dog oddało w ręce graczy The Last of Us: Part II Remastered. Odświeżona wersja kontynuacji przygód Joela i Ellie dostępna jest obecnie wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: The Last of Us: Part II Remastered – recenzja. Fajnie, ale jeden udany tryb nie sprzedaje gry.