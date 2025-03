God of War 20th Anniversary - Dark Odyssey Collection już dostępne. Zwiastun nowej zawartości i dodatkowa niespodzianka

W tym roku God of War świętuje 20-lecie serii i chociaż przed wielkimi obchodami zorganizowanymi przez Sony plotkowano, że firma szykuje danie główne w postaci zapowiedzi God of War Greek Saga Remastered, czyli odświeżonych wersji klasycznych odsłon serii, to ostatecznie fani musieli zadowolić się o wiele mniejszymi zapowiedziami. Niedawno ogłoszono, że do God of War Ragnarok zmierza Dark Odyssey Collection, czyli zestaw darmowych skinów do broni i skórek postaci inspirowanymi greckimi przygodami Ducha Sparty. Aktualizacja trafiła już do gry i każdy posiadacz może sprawdzić, jak Kratos, Atreus i Freya wyglądają w nowych strojach.

God of War 20th Anniversary - Dark Odyssey Collection już dostępne do pobrania w darmowej aktualizacji dla God of War Ragnarok

Z tej okazji na oficjalnym kanale PlayStation pojawił się krótki zwiastun, który prezentuje zawartość. Materiał pozwala bliżej przyjrzeć się pancerzom, a także broni inspirowanej klasycznymi odsłonami God of War.