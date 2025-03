God of War wróci do Grecji? W produkcji ma znajdować się zupełnie nowy projekt

W tym tygodniu wszyscy posiadacze God of War: Ragnarok otrzymali za darmo Dark Odyssey Collection. Zestaw darmowych skinów do broni i skórek postaci inspirowany greckimi przygodami Kratosa został przygotowany z okazji 20-lecia serii. Wielu fanów liczyło natomiast na zapowiedź God of War Greek Saga Remastered, czyli odświeżonych wersji klasycznych odsłon serii. W sieci pojawiły się tymczasem interesujące doniesienia, według których w produkcji ma znajdować się zupełnie nowa odsłona God of War osadzona w Grecji.

God of War ma doczekać się nowej „pobocznej” odsłony. Gracze mają ponownie odwiedzić Grecję

Autorem powyższych rewelacji jest Jeff Grubb. Popularny dziennikarz opublikował wpis na portalu społecznościowym Bluesky, w którym poinformował, że próbował dowiedzieć się czegoś nowego na temat wspomnianego God of War Greek Saga Remastered, o którym słyszy się od jakiegoś czasu. Wygląda jednak na to, że insider zdobył informację na temat zupełnie innego projektu.