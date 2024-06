Naughty Dog pracuje obecnie nad „wieloma projektami single player”

Neil Druckmann obiecał bowiem, że Naughty Dog „nie będzie wiecznie studiem od The Last of Us”. Można więc bezpiecznie założyć, że jeden ze wspomnianych przez dewelopera projektów to zupełnie nowe IP. Niestety na pierwsze szczegóły dotyczące kolejnych produkcji amerykańskiego zespołu z pewnością przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Na koniec warto przypomnieć, że w styczniu bieżącego roku na rynku zadebiutowało The Last of Us 2 Remastered. Odświeżona wersja produkcji z 2020 roku dostępna jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: The Last of Us: Part II Remastered – recenzja. Fajnie, ale jeden udany tryb nie sprzedaje gry.