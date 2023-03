Naughty Dog wybrało już nowy projekt. Padło na „najbardziej ekscytujący” pomysł

Pod koniec stycznia Neil Druckmann poinformował, że Naughty Dog nie stworzy kolejnej części Uncharted, a powstanie The Last of Us 3 również nie jest niczym pewnym. Tymczasem okazuje się, że deweloperzy wybrali już kolejny główny projekt, nad którym będą pracować w najbliższym czasie. Wspomnianą informacją w jednym z ostatnich wywiadów podzielił się współprezes studia.

Deweloperzy ze studia Naughty Dog zdecydowali już, nad jakim projektem będą pracować w najbliższym czasie

Druckmann ujawnił w podcaście Kinda Funny (dzięki Twisted Voxel), że Naughty Dog zdecydowało się postawić na pomysł, który zdaniem twórców był „najbardziej ekscytujący”. Niestety współprezes studia nie podzielił się żadnymi szczegółami na temat wspomnianego projektu.



Deweloper przyznał także, że zdaje sobie sprawę, że wielu fanów The Last of Us oczekuje zapowiedzi trzeciej odsłony serii. Druckmann nie ujawnił jednak, czy poza nadchodzącym The Last of Us Factions, w planach Naughty Dog znajdują się inne projekty osadzone we wspomnianym uniwersum.



Współprezes studia dodał również, że Sony daje deweloperom dużą swobodę w kwestii wyboru kolejnych projektów i nie naciska na rozwój konkretnych serii. Dzięki takiem podejściu Naughty Dog może rozwijać produkcje, które w danym momencie najbardziej odpowiadają całemu zespołowi.