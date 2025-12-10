Twórca The Last of Us wraca z nową grą. Bruce Straley pokaże projekt na TGA 2025

Bruce Straley, postać uznana w branży gier dzięki swojej roli współtwórcy The Last of Us oraz reżysera tytułów Naughty Dog, takich jak Uncharted, przygotowuje się do zaprezentowania debiutanckiej produkcji swojego własnego studia. Po opuszczeniu Naughty Dog w 2017 roku, Straley założył w 2021 roku niezależne studio Wildflower Interactive. Przez długi czas nie udostępniano publicznie szczegółów dotyczących prac studia, ale fani wreszcie poznają efekty tego projektu podczas tegorocznej gali The Game Awards, zaplanowanej na 11 grudnia.

Nowa gra twórcy The Last of Us już na TGA. Wildflower Interactive szykuje debiut

Wiadomość o nadchodzącym ujawnieniu debiutanckiego tytułu Wildflower Interactive została przekazana przez gospodarza The Game Awards, Geoffa Keighleya, za pośrednictwem wpisu na platformie X. Do wpisu dołączono zaledwie 30-sekundowy zwiastun, który, choć krótki, zdążył nakreślić podstawową estetykę gry. Nadal brak oficjalnej nazwy gry oraz informacji o dacie premiery.