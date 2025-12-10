Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca The Last of Us wraca z nową grą. Bruce Straley pokaże projekt na TGA 2025

Patrycja Pietrowska
2025/12/10 08:30
Bruce Straley i jego studio Wildflower Interactive na The Game Awards.

Bruce Straley, postać uznana w branży gier dzięki swojej roli współtwórcy The Last of Us oraz reżysera tytułów Naughty Dog, takich jak Uncharted, przygotowuje się do zaprezentowania debiutanckiej produkcji swojego własnego studia. Po opuszczeniu Naughty Dog w 2017 roku, Straley założył w 2021 roku niezależne studio Wildflower Interactive. Przez długi czas nie udostępniano publicznie szczegółów dotyczących prac studia, ale fani wreszcie poznają efekty tego projektu podczas tegorocznej gali The Game Awards, zaplanowanej na 11 grudnia.

The Last of Us
The Last of Us

Nowa gra twórcy The Last of Us już na TGA. Wildflower Interactive szykuje debiut

Wiadomość o nadchodzącym ujawnieniu debiutanckiego tytułu Wildflower Interactive została przekazana przez gospodarza The Game Awards, Geoffa Keighleya, za pośrednictwem wpisu na platformie X. Do wpisu dołączono zaledwie 30-sekundowy zwiastun, który, choć krótki, zdążył nakreślić podstawową estetykę gry. Nadal brak oficjalnej nazwy gry oraz informacji o dacie premiery.

Jeśli natomiast chodzi o wspomniane The Game Awards 2025, na gali możemy spodziewać się między innymi ujawnienia daty premiery Phantom Blade Zero. Nie zabraknie też prezentacji produkcji twórców Returnal. Mowa o Saros, które ma ukazać się na rynku w marcu przyszłego roku.

GramTV przedstawia:

Warto też przypomnieć o tajemniczym posągu, który rozbudził wyobraźnię graczy na całym świecie. Według ostatnich doniesień, podczas The Game Awards 2025 możemy otrzymać zapowiedź nowej gry od Larian Studios. Może to być rzekomo Divinity: Original Sin 3.

Obecnie nie pozostaje jednak nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na galę. Przypomnijmy, że The Game Awards 2025 odbędzie się 11 grudnia, natomiast transmisja w Polsce rozpocznie się o godzinie 1:30 nad ranem 12 grudnia.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/the-last-of-us-director-bruce-straley-wildflower-interactive-the-game-awards/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

