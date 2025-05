Naughty Dog pracuje nad tajnym projektem. Neil Druckmann ujawnia swoją rolę

Wieści o nowej grze studia Naughty Dog pojawiły się po raz pierwszy w marcu tego roku, kiedy to przeciek sugerował, że niezapowiedziana jeszcze produkcja znajduje się w fazie rozwoju od trzech lat. Jak zauważa Insider Gaming, według krążących pogłosek, ta tajemnicza gra nie jest wyczekiwaną kontynuacją serii The Last of Us, czyli The Last of Us 3.