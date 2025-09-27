Konami startuje z nowym projektem. Wai Wai World Craft pozwoli każdemu stworzyć własną grę

Konami zapowiedziało rozpoczęcie ambitnego projektu o roboczym tytule Wai Wai World Craft. Projekt ten jest oparty na idei treści generowanych przez samych użytkowników. Platforma ma trafić na komputery osobiste za pośrednictwem platformy Steam, a także na urządzenia przenośne, w tym te z systemami iOS oraz Android.
Wai Wai World Craft zapowiedziane. Konami stawia na gry tworzone przez graczy
Chociaż konkretna data debiutu nie została jeszcze ujawniona, Konami potwierdziło model biznesowy dla projektu. Wai Wai World Craft będzie platformą typu free-to-play. Użytkownicy będą mogli korzystać z opcji mikropłatności bazujących na przedmiotach, a także zdecydować się na abonament.
Głównym celem nowego przedsięwzięcia jest realizacja marzenia, które wielu graczy nosi w sobie: chęci stworzenia własnej gry i zobaczenia, jak inni w nią grają. Wai Wai World Craft zapewnia narzędzia, dzięki którym każdy, niezależnie od doświadczenia, może zostać twórcą. Projekt oferuje zróżnicowane style tworzenia gier, a platforma do tworzenia i rozgrywki została zoptymalizowana pod kątem działania zarówno na komputerach osobistych, jak i na tabletach.
Elementem, który z pewnością przyciągnie uwagę miłośników japońskiego wydawcy, jest możliwość wykorzystania popularnych bohaterów Konami. Różnorodni, dobrze znani bohaterowie mogą być włączani do stworzonych przez użytkowników światów – mogą oni pełnić funkcję postaci grywalnych, ale także występować jako przeciwnicy.
Konami udostępniło trailer prezentujący Wai Wai World Craft. Projekt ten był omawiany podczas Tokyo Game Show 2025.
