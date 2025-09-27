Konami startuje z nowym projektem. Wai Wai World Craft pozwoli każdemu stworzyć własną grę

Konami zapowiedziało rozpoczęcie ambitnego projektu o roboczym tytule Wai Wai World Craft. Projekt ten jest oparty na idei treści generowanych przez samych użytkowników. Platforma ma trafić na komputery osobiste za pośrednictwem platformy Steam, a także na urządzenia przenośne, w tym te z systemami iOS oraz Android.

Wai Wai World Craft zapowiedziane. Konami stawia na gry tworzone przez graczy

Chociaż konkretna data debiutu nie została jeszcze ujawniona, Konami potwierdziło model biznesowy dla projektu. Wai Wai World Craft będzie platformą typu free-to-play. Użytkownicy będą mogli korzystać z opcji mikropłatności bazujących na przedmiotach, a także zdecydować się na abonament.