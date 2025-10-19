Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa kooperacyjna gra akcji od twórców Helldivers 2. Ogłoszenie o pracę zdradza plany Arrowhead

Patrycja Pietrowska
2025/10/19 15:00
0
0

Studio odpowiedzialne za Helldivers 2 startuje z nowym projektem.

Arrowhead, stojące za udanym Helldivers 2, szykuje kolejny projekt. Firma poszukuje doświadczonego specjalisty, który obejmie stanowisko starszego projektanta systemów. Informacje na ten temat ujawniono za pośrednictwem ogłoszenia o pracę zamieszczonego na oficjalnej stronie studia.

Helldivers 2
Helldivers 2

Arrowhead pracuje nad nieujawnionym projektem

Opis stanowiska pracy określa projekt jako nową grę akcji, skupiającą się na trybie kooperacji. Choć szczegóły dotyczące elementów rozgrywki tego nieogłoszonego tytułu pozostają tajemnicą, wiele wskazuje na to, że będzie to całkowicie nowe IP.

Dołącz do naszej misji tworzenia najlepszych na świecie kooperacyjnych gier akcji! Poszukujemy utalentowanego Senior Systems Designer, który zasili nasz rozwijający się dział projektowy i pomoże kształtować fundamenty nowego, jeszcze nieujawnionego projektu. To Twoja szansa, aby od samego początku uczestniczyć w tworzeniu kooperacyjnej gry akcji. Będziesz w samym sercu pracy nad budową i dopracowywaniem kluczowych systemów, pętli postępów oraz odczuć z walki w stylu gier Arrowhead.

GramTV przedstawia:

Równie istotne jest to, co studio ogłosiło w kontekście finansowania i niezależności projektu. Wiosną dyrektor generalny Arrowhead, Shams Jorjani, oświadczył, że kolejna gra, która wyjdzie spod rąk studia, zostanie w 100% sfinansowana ze środków własnych firmy.

Wprowadzenie nowego IP do portfolio studia nie powinno stanowić zaskoczenia. Arrowhead nie planuje bowiem kontynuacji Helldivers 2, co zostało potwierdzone w ubiegłym miesiącu.

Źródło:https://insider-gaming.com/helldivers-2-developer-arrowhead-is-working-on-a-new-game/

Tagi:

News
Arrowhead Game Studios
projekt
nowe ip
Arrowhead
Helldivers 2
Helldivers II
nowa gra
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112