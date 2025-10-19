Nowa kooperacyjna gra akcji od twórców Helldivers 2. Ogłoszenie o pracę zdradza plany Arrowhead

Studio odpowiedzialne za Helldivers 2 startuje z nowym projektem.
Arrowhead, stojące za udanym Helldivers 2, szykuje kolejny projekt. Firma poszukuje doświadczonego specjalisty, który obejmie stanowisko starszego projektanta systemów. Informacje na ten temat ujawniono za pośrednictwem ogłoszenia o pracę zamieszczonego na oficjalnej stronie studia.
Arrowhead pracuje nad nieujawnionym projektem
Opis stanowiska pracy określa projekt jako nową grę akcji, skupiającą się na trybie kooperacji. Choć szczegóły dotyczące elementów rozgrywki tego nieogłoszonego tytułu pozostają tajemnicą, wiele wskazuje na to, że będzie to całkowicie nowe IP.
Dołącz do naszej misji tworzenia najlepszych na świecie kooperacyjnych gier akcji! Poszukujemy utalentowanego Senior Systems Designer, który zasili nasz rozwijający się dział projektowy i pomoże kształtować fundamenty nowego, jeszcze nieujawnionego projektu. To Twoja szansa, aby od samego początku uczestniczyć w tworzeniu kooperacyjnej gry akcji. Będziesz w samym sercu pracy nad budową i dopracowywaniem kluczowych systemów, pętli postępów oraz odczuć z walki w stylu gier Arrowhead.
Równie istotne jest to, co studio ogłosiło w kontekście finansowania i niezależności projektu. Wiosną dyrektor generalny Arrowhead, Shams Jorjani, oświadczył, że kolejna gra, która wyjdzie spod rąk studia, zostanie w 100% sfinansowana ze środków własnych firmy.
