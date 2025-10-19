Nowa kooperacyjna gra akcji od twórców Helldivers 2. Ogłoszenie o pracę zdradza plany Arrowhead

Arrowhead, stojące za udanym Helldivers 2, szykuje kolejny projekt. Firma poszukuje doświadczonego specjalisty, który obejmie stanowisko starszego projektanta systemów. Informacje na ten temat ujawniono za pośrednictwem ogłoszenia o pracę zamieszczonego na oficjalnej stronie studia.

Arrowhead pracuje nad nieujawnionym projektem

Opis stanowiska pracy określa projekt jako nową grę akcji, skupiającą się na trybie kooperacji. Choć szczegóły dotyczące elementów rozgrywki tego nieogłoszonego tytułu pozostają tajemnicą, wiele wskazuje na to, że będzie to całkowicie nowe IP.