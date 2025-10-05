Intergalactic: The Heretic Prophet może być bliżej niż myślimy. Naughty Dog pracuje nad lokalizacją

Wygląda na to, że prace nad Intergalactic: The Heretic Prophet toczą się po myśli Naughty Dog.

Choć Naughty Dog wciąż podkreśla, że nad Intergalactic: The Heretic Prophet zostało jeszcze dużo pracy, pojawiają się sygnały, że produkcja może być na bardziej zaawansowanym etapie niż sądziliśmy. Studio zaczęło właśnie przygotowania do lokalizacji gry. Prace nad Intergalactic: The Heretic Prophet idą jak burza Nie licząc reedycji The Last of Us i The Last of Us Part 2, od wydania ostatniej gry Naughty Dog minęło już ponad pięć lat. Wielu graczy zastanawiało się nad czym pracuje studio, aż w końcu pod koniec ubiegłego roku na The Game Awards zaprezentowano Intergalactic: The Heretic Prophet. Zwiastun niewiele ujawnił, a studio utrzymuje temat w tajemnicy. Dodatkowo Neil Druckmann przyznał, że przed twórcami wciąż sporo pracy co sugerowało, że premiera może być odległa.

Jak zauważył użytkownik serwisu X, DomTheBombYT, na stronie LinkedIn Naughty Dog pojawiły się nowe oferty pracy związane z lokalizacją. Jedna dotycząca wsparcia języka japońskiego, a druga francuskiego. Choć nie wiadomo dokładnie, czego dotyczy zatrudnienie i czy jest powiązane bezpośrednio z Intergalactic, rozpoczęcie lokalizacji jest dobrym sygnałem. Zwykle prace nad dubbingiem i lokalizacją rozpoczynają się dopiero w zaawansowanej fazie produkcji.

Jeżeli gra już jest przygotowywana do lokalizacji w kilku językach, można przypuszczać, że rozwój projektu przebiega sprawnie. Warto jednak pamiętać, że w marcu Neil Druckmann nadal mówił o dużej ilości pracy do wykonania i nie był pewien, jak zakończy się historia gry, ponieważ projekt wciąż “ewoluuje i się zmienia”. Jak zwykle w przypadku Naughty Dog, należy podchodzić do tych informacji z ostrożnością. Studio słynie z perfekcjonizmu, więc nawet jeśli prace zbliżają się do końca, na premierę być może poczekamy dłużej, aby zespół mógł wszystko doszlifować.