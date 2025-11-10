Minęło 21 lat od premiery legendarnej gry Naughty Dog. Czy to wciąż najlepsza część serii?

21 lat temu ukazało się Jak 3 – trzecia i ostatnia część kultowej serii od Naughty Dog. Gra była zwieńczeniem historii Jaka i Daxtera, oferując nowe lokacje, pojazdy oraz bardziej rozbudowany świat niż poprzednie odsłony.

Jak 3 – przygoda, kt óra zamkn ęła pewną epokę

W Jak 3 bohaterowie opuszczali Haven City i trafiali na niegościnne Pustkowia, gdzie walczyli o przetrwanie wśród bandytów i mutantów. Produkcja rozwijała pomysły znane z Jak II, wprowadzając solidne sekwencje wyścigowe, które później dały początek spin-offowi Jak X: Combat Racing. Gracze mogli odwiedzić zarówno zupełnie nowe lokacje, jak i znane miejsca pogrążone w chaosie po wydarzeniach poprzedniej części.

