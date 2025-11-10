Zaloguj się lub Zarejestruj

Minęło 21 lat od premiery legendarnej gry Naughty Dog. Czy to wciąż najlepsza część serii?

Mikołaj Berlik
2025/11/10 11:30
Jak 3 zadebiutowało 21 lat temu, zamykając trylogię Jaka i Daxtera.

21 lat temu ukazało się Jak 3 – trzecia i ostatnia część kultowej serii od Naughty Dog. Gra była zwieńczeniem historii Jaka i Daxtera, oferując nowe lokacje, pojazdy oraz bardziej rozbudowany świat niż poprzednie odsłony.

Jak 3

Jak 3 – przygoda, która zamknęła pewną epokę

W Jak 3 bohaterowie opuszczali Haven City i trafiali na niegościnne Pustkowia, gdzie walczyli o przetrwanie wśród bandytów i mutantów. Produkcja rozwijała pomysły znane z Jak II, wprowadzając solidne sekwencje wyścigowe, które później dały początek spin-offowi Jak X: Combat Racing. Gracze mogli odwiedzić zarówno zupełnie nowe lokacje, jak i znane miejsca pogrążone w chaosie po wydarzeniach poprzedniej części.

Tytuł spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem – na Metacritic zdobył 84%, a jego średni czas przejścia wynosił ok. 12 godzin. Do dziś Jak 3 sprzedało się w nakładzie 1,85 mln egzemplarzy, co czyni go jedną z najlepiej ocenianych, lecz nie najbardziej dochodowych produkcji Naughty Dog z czasów PS2.

Choć Jak 3 zakończył główną linię fabularną serii, wielu graczy wciąż marzy o kontynuacji. Niestety, przy obecnym podejściu Sony do wysokobudżetowych produkcji szansa na Jak 4 wydaje się niewielka. Mimo to przygody Jaka i Daxtera pozostają ważnym rozdziałem w historii platformówek 3D i jednym z symboli złotej ery PlayStation 2.

