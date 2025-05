Intergalactic od Naughty Dog ma być kolejnym ogromnym projektem. Tytuł ma być tworzony w inny sposób

Aktor z The Last of Us zdradza pierwsze szczegóły pracy przy nowej grze.

Po latach ciszy Naughty Dog szykuje zupełnie nową markę – Intergalactic: The Heretic Prophet. Choć studio nadal nie zdradza zbyt wiele, aktor Stephen A. Chang, znany z roli Jessego w The Last of Us Part II, ujawnia kulisy produkcji i atmosferę wokół tajemniczego projektu.

Intergalactic – pierwsze kulisy nowego IP od Naughty Dog

Stephen A. Chang właśnie rozpoczął nagrania do Intergalactic, ale – jak sam przyznaje – wie o grze równie niewiele, co gracze. Jest to oczywiście celowy zabieg, a twórcy są ostrożniejsi po przeciekach z The Last of Us Part II. Tym razem nawet osoby zaangażowane w projekt otrzymują jedynie fragmenty scenariusza, często w przypadkowej kolejności.