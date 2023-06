Po tym, jak jego poklatkowa, animowana adaptacja zwiastuna odniosła wielki sukces, Preston Mutanga został zaangażowany do wyreżyserowania sekwencji Lego do filmu.

Oto przykład jak z zabawy można przeskoczyć do poważnego świata filmu. Takim sukcesem może pochwalić się 14-letni Preston Mutanga, którego animowana z udziałem klocków Lego, wersja zwiastuna Spider-Mana: Across the Spider-Verse stała się niezwykle popularna w internecie. Producenci zamiast pochwalić go na Twitterze, postanowili zaprosić chłopca do współpracy. Jego rolą jest pomoc w reżyserowaniu części filmu - oczywiście sekwencji Lego.

Nastolatek zrobił własny zwiastun Spider-Verse z Lego i został zatrudniony do pomocy przy reżyserii filmu

To bardzo fajny gest ze strony Lorda i Millera, którzy nie tylko docenili talent młodego filmowca, ale dali mu wielką szansę, żeby zaistnieć na poważnie. Wyreżyserowany przez Joaquima Dos Santosa, Kempa Powersa i Justina K. Thompsona film Spider-Man: Across the Spider-Verse jest już w kinach.