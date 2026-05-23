Następny Kingdom Come z nowymi szczegółami. Twórcy potwierdzają świetną wiadomość dla graczy

Nowa gra z uniwersum Kingdom Come naprawdę powstaje i tym razem nie ma już żadnych wątpliwości do tego, że będzie to kolejna pełnoprawna odsłona cyklu. Warhorse Studios potwierdziło, że projekt będzie pełnoprawnym RPG z otwartym światem. Informacja pojawiła się podczas ostatniej transmisji na żywo prowadzonej przez szefa PR studia, Tobiasa Stolz-Zwillinga.

Nowe Kingdom Come zaoferuje otwarty świat jak dwie poprzednie części

Kilka dni temu Warhorse Studios oficjalnie ujawniło, że pracuje nad dwoma nowymi grami. Jedną z nich jest RPG z otwartym światem z uniwersum Władcy Pierścieni, a drugim nowe Kingdom Come. Problem w tym, że w oficjalnym komunikacie nie potwierdzono, że to również produkcja, która zaoferuje otwarty świat, ani też, że będzie RPG-iem. Część fanów obawiała się, że historyczna seria zostanie odsunięta na bok, aby zrobić miejsce dla nowej produkcji fantasy. Dodatkowe zamieszanie wywołało określenie nowego projektu mianem „przygody”, co doprowadziło do spekulacji, że może chodzić o komiks, grę fabularną albo nawet filmową adaptację.