Następny Kingdom Come z nowymi szczegółami. Twórcy potwierdzają świetną wiadomość dla graczy

Nie mogło być inaczej, ale dobrze, że sprawa została szybko wyjaśniona przez deweloperów z Warhorse Studios.
Nowa gra z uniwersum Kingdom Come naprawdę powstaje i tym razem nie ma już żadnych wątpliwości do tego, że będzie to kolejna pełnoprawna odsłona cyklu. Warhorse Studios potwierdziło, że projekt będzie pełnoprawnym RPG z otwartym światem. Informacja pojawiła się podczas ostatniej transmisji na żywo prowadzonej przez szefa PR studia, Tobiasa Stolz-Zwillinga.
Nowe Kingdom Come zaoferuje otwarty świat jak dwie poprzednie części
Kilka dni temu Warhorse Studios oficjalnie ujawniło, że pracuje nad dwoma nowymi grami. Jedną z nich jest RPG z otwartym światem z uniwersum Władcy Pierścieni, a drugim nowe Kingdom Come. Problem w tym, że w oficjalnym komunikacie nie potwierdzono, że to również produkcja, która zaoferuje otwarty świat, ani też, że będzie RPG-iem. Część fanów obawiała się, że historyczna seria zostanie odsunięta na bok, aby zrobić miejsce dla nowej produkcji fantasy. Dodatkowe zamieszanie wywołało określenie nowego projektu mianem „przygody”, co doprowadziło do spekulacji, że może chodzić o komiks, grę fabularną albo nawet filmową adaptację.
Teraz sytuacja została wyjaśniona. Warhorse potwierdziło, że nowa produkcja będzie klasyczną grą wideo i zachowa charakter RPG z otwartym światem.
Możecie spodziewać się dwóch RPG z otwartym światem. Jednym z nich jest Kingdom Come, a drugim produkcja osadzona w Śródziemiu. Oba projekty powstają — przekazał Tobias Stolz Zwilling podczas transmisji.
Wczytywanie ramki mediów.
Studio poinformowało również o zmianach personalnych związanych z marką Kingdom Come. Funkcję głównego kreatywnego lidera serii przejmie Prokop Jirsa, który wcześniej pracował jako projektant przy Kingdom Come: Deliverance 2. Z kolei współzałożyciel studia, Daniel Vávra, ma skupić się na przygotowywanej adaptacji filmowej lub serialowej.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa gra z serii Kingdom Come zadebiutuje w następnym roku fiskalnym — dodał Stolz Zwilling.
Ciekawie prezentuje się również kwestia samego tytułu. W oficjalnych komunikatach zabrakło podtytułu Deliverance, co może sugerować, że nie będzie to bezpośrednia kontynuacja historii Henryka znanej z poprzednich części. Niewykluczone więc, że twórcy postawią na nowego bohatera i zupełnie inną opowieść osadzoną w tym samym uniwersum.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!