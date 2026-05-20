Na nowe Kingdom Come nie będziemy czekać zbyt długo. Ujawniono termin premiery

Mikołaj Ciesielski
2026/05/20 17:20
Wspaniałe wieści dla wszystkich fanów gier Warhorse Studios.

Warhorse Studios potwierdziło dziś, że pracuje nad RPG z otwartym światem osadzonym w Śródziemia oraz „nową przygodą w świecie Kingdom Come”. Okazuje się jednak, że to nie koniec fantastycznych wieści dla fanów czeskiego studia. Zgodnie z przekazanymi informacjami na premierę nowego Kingdom Come nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

Kingdom Come: Deliverance 2
Premiera nowego Kingdom Come ma nastąpić szybciej, niż można by się było spodziewać

Jiří Bigas – czeski dziennikarz – zauważył, że w trakcie konferencji finansowej firmy Embracer Group, której zapis dostępny jest na YouTube, ujawniono termin premiery nowego Kingdom Come. Zgodnie z przekazanymi informacjami twórcy mają nadzieję dostarczyć graczom wspomnianą produkcję w kolejnym roku fiskalnym. Oznacza to, że premiery „nowej przygody w świecie Kingdom Come” należy spodziewać się w okresie od 1 kwietnia 2027 roku do 31 marca 2028 roku.

W trakcie konferencji finansowej Embracer Group ujawniono również, że nowe Kingdom Come znajduje się obecnie w fazie pełnej produkcji. Niestety nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych szczegółów na temat nadchodzącej produkcji Warhorse Studios. Pozostaje mieć nadzieję, że deweloperom z czeskiego studia uda się zrealizować wspomniany plan i błyskawicznie dostarczyć graczom kolejne RPG osadzone w realiach średniowiecza.

Na koniec przypomnijmy, że Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało na rynku w lutym 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji Warhorse Studios, to koniecznie przeczytajcie: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 – odważnym szczęście naprawdę sprzyja.

Źródło:https://x.com/mrspockcz/status/2057031570419012029

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

