Na nowe Kingdom Come nie będziemy czekać zbyt długo. Ujawniono termin premiery

Warhorse Studios potwierdziło dziś, że pracuje nad RPG z otwartym światem osadzonym w Śródziemia oraz „nową przygodą w świecie Kingdom Come”. Okazuje się jednak, że to nie koniec fantastycznych wieści dla fanów czeskiego studia. Zgodnie z przekazanymi informacjami na premierę nowego Kingdom Come nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

Jiří Bigas – czeski dziennikarz – zauważył, że w trakcie konferencji finansowej firmy Embracer Group, której zapis dostępny jest na YouTube, ujawniono termin premiery nowego Kingdom Come. Zgodnie z przekazanymi informacjami twórcy mają nadzieję dostarczyć graczom wspomnianą produkcję w kolejnym roku fiskalnym. Oznacza to, że premiery „nowej przygody w świecie Kingdom Come” należy spodziewać się w okresie od 1 kwietnia 2027 roku do 31 marca 2028 roku.