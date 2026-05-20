Warhorse Studios ujawnia dwa wielkie RPG-i. Władca Pierścieni z otwartym światem i nowe Kingdome Come

Radosław Krajewski
2026/05/20 10:58
Studio pracuje nad dwoma nowymi projektami.

Warhorse Studios oficjalnie potwierdziło, że równolegle pracuje nad dwoma dużymi projektami. Jeden z nich to nowa gra osadzona w uniwersum Władcy Pierścieni, a drugi to kolejna produkcja z serii Kingdom Come.

Władca Pierścieni
Warhorse Studios pracuje nad RPG-iem z otwartym światem w uniwersum Władcy Pierścieni

Informacja została przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych studia, kończąc miesiące spekulacji dotyczących przyszłości czeskiego dewelopera:

Być może słyszeliście już plotki. Czas ujawnić, nad czym pracujemy.

  • RPG z otwartym światem osadzony w Śródziemiu
  • Nowa przygoda w świecie Kingdom Come.

Nie możemy się doczekać, aby opowiedzieć więcej, gdy nadejdzie odpowiedni moment.

Doniesienia o grze w świecie stworzonym przez J.R.R. Tolkien pojawiały się już od wielu miesięcy. Według wcześniejszych przecieków produkcja ma dysponować budżetem sięgającym około 100 milionów dolarów. Tytuł ma zaoferować bardziej realistyczne i przyziemne spojrzenie na Śródziemie, odchodząc od widowiskowej fantasy na rzecz surowszej atmosfery inspirowanej stylem znanym z historycznych RPG studia.

Równocześnie zespół kontynuuje rozwój marki Kingdom Come. Decyzja nie dziwi, ponieważ Kingdom Come: Deliverance 2 odniosło w 2026 roku zarówno sukces finansowy, jak i zaliczyło bardzo dobre przyjęcie ze strony graczy oraz recenzentów. Na ten moment nie wiadomo, czy nowo zapowiedziany projekt będzie pełnoprawną kontynuacją, spin-offem czy mniejszą samodzielną produkcją.

Źródło:https://twistedvoxel.com/warhorse-studios-confirms-new-kingdom-come-project-and-open-world-middle-earth-rpg/

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

