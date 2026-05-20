Warhorse Studios ujawnia dwa wielkie RPG-i. Władca Pierścieni z otwartym światem i nowe Kingdome Come

Warhorse Studios oficjalnie potwierdziło, że równolegle pracuje nad dwoma dużymi projektami. Jeden z nich to nowa gra osadzona w uniwersum Władcy Pierścieni, a drugi to kolejna produkcja z serii Kingdom Come.
Warhorse Studios pracuje nad RPG-iem z otwartym światem w uniwersum Władcy Pierścieni
Informacja została przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych studia, kończąc miesiące spekulacji dotyczących przyszłości czeskiego dewelopera:
Być może słyszeliście już plotki. Czas ujawnić, nad czym pracujemy.
RPG z otwartym światem osadzony w Śródziemiu
Nowa przygoda w świecie Kingdom Come.
Nie możemy się doczekać, aby opowiedzieć więcej, gdy nadejdzie odpowiedni moment.
Równocześnie zespół kontynuuje rozwój marki Kingdom Come. Decyzja nie dziwi, ponieważ Kingdom Come: Deliverance 2 odniosło w 2026 roku zarówno sukces finansowy, jak i zaliczyło bardzo dobre przyjęcie ze strony graczy oraz recenzentów. Na ten moment nie wiadomo, czy nowo zapowiedziany projekt będzie pełnoprawną kontynuacją, spin-offem czy mniejszą samodzielną produkcją.
