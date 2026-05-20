Wiedźmin mógł mieć multiplayer. Twórcy chcieli wprowadzić tryb dla wielu graczy, ale ostatecznie z niego zrezygnowali

CD Projekt Red od początku mierzył wysoko z marką Wiedźmin.
Choć dziś seria Wiedźmin kojarzy się przede wszystkim z rozbudowanymi, jednoosobowymi grami RPG, okazuje się, że już podczas prac nad pierwszą odsłoną CD Projekt Red rozważał dodanie trybu wieloosobowy. Ostatecznie pomysł nie został zrealizowany, ale pokazuje, jak ambitne były plany studia już na samym początku jego działalności.
Wiedźmin – po latach ujawniono, że twórcy planowali tryb wieloosobowy
Informacją podzielił się Adrian Fulneczek, starszy technical writer w CD Projekt Red, podczas swojego wystąpienia na Digital Dragons. Prelegent opowiadał o archiwalnej dokumentacji związanej z narodzinami pierwszego Wiedźmina, a także o tym, jak wiele informacji z tamtych lat zachowało się jedynie w formie papierowej. Okazało się, że jest ona niekompletna, podobnie jak w przypadku drugiej części. Chaos w dokumentacji panował również przy Cyberpunku 2077 i twórcy wyciągnęli z tego lekcję, dlatego obecnie mają odpowiednie procedury dotyczące dokumentacji przy produkcji Wiedźmina 4 i Cyberpunku 2.
Jeśli dokumentacja znajduje się w takiej czarnej pustce, trzeba wszystko odtwarzać od podstaw i w praktyce analizować własne dziedzictwo.
Fulneczek zaprezentował również stary notatnik, który powstał jeszcze przed rozpoczęciem produkcji pierwszego Wiedźmina:
Znajduje się w nim lista funkcji, które chcieliśmy umieścić w tej grze. Wśród nich był tryb multiplayer. Ostatecznie do tego nie doszło, ale dobrze pokazuje to naszą ambicję.
Na początku działalności CD Projekt Red dysponował niewielkim zespołem, który dopiero budował swoje narzędzia, procesy i doświadczenie. Twórcy uczyli się praktycznie wszystkiego w trakcie pracy nad grą. W takich warunkach implementacja trybu sieciowego do dużego RPG okazała się zbyt skomplikowanym wyzwaniem. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, pomysł może wydawać się zaskakujący, ale doskonale pokazuje, że studio już wtedy myślało bardzo odważnie o przyszłości swoich projektów.
Historia pokazuje, że CD Projekt Red wielokrotnie flirtował z koncepcją sieciowej rozgrywki. Najgłośniejszym przykładem był anulowany tryb multiplayer do Cyberpunka 2077. Po problematycznej premierze gry studio zdecydowało się skupić na naprawie i rozwoju podstawowej wersji, rezygnując z wcześniejszych planów. Jednocześnie oferty pracy związane z kontynuacją projektu, obecnie znaną jako Cyberpunk 2, sugerują, że elementy online mogą powrócić, choć nie wiadomo, jaką przyjmą formę.