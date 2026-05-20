Wiedźmin mógł mieć multiplayer. Twórcy chcieli wprowadzić tryb dla wielu graczy, ale ostatecznie z niego zrezygnowali

Choć dziś seria Wiedźmin kojarzy się przede wszystkim z rozbudowanymi, jednoosobowymi grami RPG, okazuje się, że już podczas prac nad pierwszą odsłoną CD Projekt Red rozważał dodanie trybu wieloosobowy. Ostatecznie pomysł nie został zrealizowany, ale pokazuje, jak ambitne były plany studia już na samym początku jego działalności.

Wiedźmin – po latach ujawniono, że twórcy planowali tryb wieloosobowy

Informacją podzielił się Adrian Fulneczek, starszy technical writer w CD Projekt Red, podczas swojego wystąpienia na Digital Dragons. Prelegent opowiadał o archiwalnej dokumentacji związanej z narodzinami pierwszego Wiedźmina, a także o tym, jak wiele informacji z tamtych lat zachowało się jedynie w formie papierowej. Okazało się, że jest ona niekompletna, podobnie jak w przypadku drugiej części. Chaos w dokumentacji panował również przy Cyberpunku 2077 i twórcy wyciągnęli z tego lekcję, dlatego obecnie mają odpowiednie procedury dotyczące dokumentacji przy produkcji Wiedźmina 4 i Cyberpunku 2.