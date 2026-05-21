Fatekeeper z datą premiery. Fani Dark Messiah of Might & Magic mogą już zacierać ręce

Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję zobaczyć 9-minutowy gameplay z Fatekeepr, czyli nowego RPG akcji z widokiem FPP osadzonego w świecie fantasy. Dzisiaj natomiast twórcy oraz wydawca podzielili się informacją, która z pewnością zainteresuje wielu graczy. THQ Nordic i deweloperzy ze studia Paraglacial ujawnili bowiem datę premiery gry Fatekeeper w Early Access.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Fatekeeper zadebiutuje we wczesnym dostępie już 2 czerwca 2026 roku, a więc za niecałe dwa tygodnie. Wraz z datą premiery na firma THQ Nordic opublikowała również nowy zwiastun produkcji studia Paraglacial. Wspomniany trailer prezentuje krótkie spotkanie z dwoma kreaturami i przypomina, że za grą stoi jedynie 13 deweloperów.