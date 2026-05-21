Fatekeeper z datą premiery. Fani Dark Messiah of Might & Magic mogą już zacierać ręce

Wiemy, kiedy produkcja studia Paraglacial zadebiutuje we wczesnym dostępie.
Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję zobaczyć 9-minutowy gameplay z Fatekeepr, czyli nowego RPG akcji z widokiem FPP osadzonego w świecie fantasy. Dzisiaj natomiast twórcy oraz wydawca podzielili się informacją, która z pewnością zainteresuje wielu graczy. THQ Nordic i deweloperzy ze studia Paraglacial ujawnili bowiem datę premiery gry Fatekeeper w Early Access.
Zgodnie z przekazanymi informacjami Fatekeeper zadebiutuje we wczesnym dostępie już 2 czerwca 2026 roku, a więc za niecałe dwa tygodnie. Wraz z datą premiery na firma THQ Nordic opublikowała również nowy zwiastun produkcji studia Paraglacial. Wspomniany trailer prezentuje krótkie spotkanie z dwoma kreaturami i przypomina, że za grą stoi jedynie 13 deweloperów.
Wersja we wczesnym dostępie nie zawiera wszystkich elementów fabuły, systemów rozwoju postaci ani funkcji wspierających rozgrywkę. Jest to tylko część zawartości zaplanowanej dla pełnej wersji. Wraz z postępami wczesnego dostępu będziemy dodawali nową zawartość i systemy. Rozgrywka we wczesnym dostępie jest przewidziana na około 2 godziny, natomiast pełna wersja gry powinna wystarczyć na 15 godzin – czytamy w opisie gry na Steam.
Twórcy Fatekeeper zaznaczają również, że wersja dostępna w ramach Early Access będzie miała „znacznie obniżoną cenę”. Kwota będzie natomiast wzrastać wraz z kolejnymi aktualizacjami zawartości. Gracze, którzy zdecydują się na wsparcie tytuły już na samym początku, będą mogli cieszyć się dużą zniżką, co – jak podkreślają sami deweloperzy – ma stanowić podziękowanie dla osób, które uwierzyły w projekt.
Na koniec przypomnijmy, że Fatekeeper zmierza obecnie wyłącznie na komputery osobiste. Niestety wygląda na to, że przynajmniej na początku, gra nie będzie dostępna w polskiej wersji językowej. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć w czerwcu po produkcję studia Paraglacial.
