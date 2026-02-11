Wyczekiwana nowość w Xbox i PC Game Pass. 600 tysięcy osób liczyło na ten tytuł

Dziś do katalogu usług Xbox Game Pass oraz PC Game Pass trafiła jedna z najciekawszych premier niezależnych tego kwartału – Starsand Island. Produkcja, która od miesięcy znajdowała się na radarze fanów symulatorów życia, zalicza jednoczesny debiut na konsolach Xbox Series X/S oraz komputerach osobistych.

Starsand Island – wyczekiwana nowość w Xbox Game Pass

Skala zainteresowania tytułem jest imponująca. Jak potwierdzili sami twórcy, tuż przed premierą gra mogła pochwalić się wynikiem ponad 600 tysięcy dodań do list życzeń na platformie Steam. Tak duża baza potencjalnych odbiorców sprawia, że wejście do abonamentu Microsoftu może okazać się dla gry potężnym impulsem do szybkiego zbudowania aktywnej społeczności.