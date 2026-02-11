Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyczekiwana nowość w Xbox i PC Game Pass. 600 tysięcy osób liczyło na ten tytuł

Mikołaj Berlik
2026/02/11 12:00
Premiera już dzisiaj.

Dziś do katalogu usług Xbox Game Pass oraz PC Game Pass trafiła jedna z najciekawszych premier niezależnych tego kwartału – Starsand Island. Produkcja, która od miesięcy znajdowała się na radarze fanów symulatorów życia, zalicza jednoczesny debiut na konsolach Xbox Series X/S oraz komputerach osobistych.

Starsand Island
Starsand Island

Starsand Island – wyczekiwana nowość w Xbox Game Pass

Skala zainteresowania tytułem jest imponująca. Jak potwierdzili sami twórcy, tuż przed premierą gra mogła pochwalić się wynikiem ponad 600 tysięcy dodań do list życzeń na platformie Steam. Tak duża baza potencjalnych odbiorców sprawia, że wejście do abonamentu Microsoftu może okazać się dla gry potężnym impulsem do szybkiego zbudowania aktywnej społeczności.

Masz dość miejskiego zgiełku? Wróć do ciepłego objęcia wyspy Starsand, lśniącego klejnotu dryfującego po bezkresnym oceanie. Ciesz się spokojnym, sielskim życiem: spędzaj czas z uroczymi kapibarami, kotami i psami, świętuj obfite połowy, odkrywaj tajemniczy Księżycowy Las lub po prostu rozkoszuj się naturalnym pięknem wyspy. Zostaw za sobą miejski zgiełk i odkryj na nowo proste przyjemności życia w tym nadmorskim raju.

GramTV przedstawia:

Dla subskrybentów Game Passa to kolejna okazja, by sprawdzić głośny tytuł z gatunku „cosy games”, jakim bez wątpienia jest Starsand Island, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu.

