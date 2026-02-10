Mocna ofensywa Amazon Prime Video na luty. Aż 3 duże nowości zmierzają do oferty

Platforma ma jeszcze w zanadrzu duże premiery w lutym.
Biblioteka Prime Video w najbliższych dniach ponownie się powiększy. Platforma przygotowała zestaw głośnych premier, wśród których znalazły się zarówno nowe produkcje filmowe, jak i dobrze znany serial komediowy.
Najwięcej uwagi przyciąga Eden, który zadebiutuje już 20 lutego. To mroczna historia o przetrwaniu oraz ludzkiej naturze. Fabuła skupia się na grupie outsiderów uciekających od cywilizacji na odległe wyspy Galapagos. Każdy z bohaterów przybywa tam z własnymi demonami i pytaniami o sens życia, a izolacja szybko zaczyna wystawiać ich na próbę. Produkcja przyciąga również obsadą, w której znaleźli się Jude Law, Vanessa Kirby, Ana de Armas oraz Sydney Sweeney.
Tego samego dnia do katalogu trafi również The Strangers: Chapter 2. Kontynuacja historii Mayi ponownie stawia bohaterkę naprzeciw zamaskowanych napastników. Kobieta przeżyła poprzedni atak, jednak sprawcy nie zamierzają odpuścić i wracają, by dokończyć rozpoczętą wcześniej grę. Film zapowiada jeszcze większe napięcie i bardziej bezwzględne starcie o przetrwanie.
Dzień później widzowie otrzymają Niebezpieczne zwierzęta, czyli thriller nastawiony na budowanie ciągłego napięcia. Historia opowiada o zbuntowanej surferce, która zostaje porwana przez seryjnego mordercę zafascynowanego rekinami. Uwięziona na łodzi bohaterka musi znaleźć sposób na ucieczkę, zanim stanie się częścią makabrycznego rytuału.
Prime Video przygotowało także propozycje na wcześniejsze dni miesiąca. Już 14 lutego w serwisie pojawi się kultowy serial komediowy Biuro, natomiast 15 lutego do oferty dołączy Furia.
