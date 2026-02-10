Mocna ofensywa Amazon Prime Video na luty. Aż 3 duże nowości zmierzają do oferty

Biblioteka Prime Video w najbliższych dniach ponownie się powiększy. Platforma przygotowała zestaw głośnych premier, wśród których znalazły się zarówno nowe produkcje filmowe, jak i dobrze znany serial komediowy.

Najwięcej uwagi przyciąga Eden, który zadebiutuje już 20 lutego. To mroczna historia o przetrwaniu oraz ludzkiej naturze. Fabuła skupia się na grupie outsiderów uciekających od cywilizacji na odległe wyspy Galapagos. Każdy z bohaterów przybywa tam z własnymi demonami i pytaniami o sens życia, a izolacja szybko zaczyna wystawiać ich na próbę. Produkcja przyciąga również obsadą, w której znaleźli się Jude Law, Vanessa Kirby, Ana de Armas oraz Sydney Sweeney.

Tego samego dnia do katalogu trafi również The Strangers: Chapter 2. Kontynuacja historii Mayi ponownie stawia bohaterkę naprzeciw zamaskowanych napastników. Kobieta przeżyła poprzedni atak, jednak sprawcy nie zamierzają odpuścić i wracają, by dokończyć rozpoczętą wcześniej grę. Film zapowiada jeszcze większe napięcie i bardziej bezwzględne starcie o przetrwanie.