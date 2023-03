Nareszcie jest data premiery serialu o Watergate. Wystąpią Woody Harrelson i Justin Theroux

The White House Plumbers rodziło się w bólach, a premierę tego ciekawie zapowiadającego się serialu wielokrotnie przekładano.

Dwaj pierwsi aktorzy wcielą się w postacie bezpośrednio zaangażowane w podsłuchy i działania przeciwko przeciwnikom prezydenta. To właśnie dzięki działaniom takich ludzi doszło do afery, a wpadka podczas zakładania podsłuchu w centrali wyborczej Demokratów doprowadziła do kompromitacji i porażki Richarda Nixona. Z zapowiedzi HBO wynika, że serial będzie składał się z pięciu trwających godzinę odcinków. Za scenariusz odpowiadają Alex Gregory i Peter Huyck (Figurantka), a reżyserem jest David Mandel.

Kiedy premiera serialu The White House Plumbers?

Pierwotnie mówiono o premierze w marcu 2023, ale ostatecznie pierwszy odcinek serialu zostanie wyemitowany na HBO Max 2 maja.

W międzyczasie warto rzucić okiem na zwiastun tego ciekawie zapowiadającego się serialu.

AI będzie generowało dialogi w przyszłych grach Ubisoftu. Gracze komentują