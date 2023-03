Sherlock Holmes: The Awakened na nowym zwiastunie

Premiera gry Sherlock Holmes: The Awakened zbliża się wielkimi krokami. Twórcy ze studia Forgwares podgrzewają atmosferę, oddając w ręce graczy kolejny trailer. Fani serii gier opowiadających o przygodach jednego z najsłynniejszych detektywów z pewnością nie mogą doczekać się najnowszej odsłony.

Holmes i Watson w grze Sherlock Holmes: The Awakened

Na najnowszym materiale możemy zobaczyć kilka scen z rozgrywki i wszystko wskazuje na to, że klimat Sherlock Holmes: The Awakened będzie naprawdę mroczny. Fani tematyk powiązanych z Cthulhu powinni być zadowoleni.



„Crossover, w którym Sherlock Holmes mierzy się z obłędem w wydaniu Lovecrafta, The Awakened (Przebudzony) to opowieść o serii tajemniczych zaginięć, rzekomo mających związek z mrocznym kultem który oddaje cześć starożytnemu bogowi. Niezależnie od tego, jaki jest ich plan, musisz ich zatrzymać... albo ponieść nieopisane konsekwencje swej opieszałości” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Sherlock Holmes: The Awakened powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch, a gra zadebiutuje na rynku 11 kwietnia. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przedpremierowej wersji: Sherlock Holmes: The Awakened Remake – to niemal zupełnie nowa gra.