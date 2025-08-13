Nakręci nowy Resident Evil, a nie widział żadnego z wcześniejszych filmów. Tę jedną grę jednak uwielbia

Fani mają powody do obaw, czy może to znak, że szykukuje się coś świeżego?

Jak wiemy, Zach Cregger, twórca horrorów Zniknięć, horroru, który jest obecnie w kinach i okazał się być rewelacją tego sezonu, stanie za kamerą nowego filmu z serii Resident Evil dla Sony. Wcześniej informowaliśmy, że twórca najwyraźniej niespecjalnie jest zainteresowany wzorowaniem się na historiach z gier słynnego, horrorowego cyklu, bo chce dać coś nowego. Wychodzi na to, że nie ma też zamiaru posiłkować się filmami z Millą Jovovich (dla wielu fanów – kultowymi).

Reżyser Resident Evil nie widział filmów z serii, ale uwielbia Resident Evil 4

Jego wizja Resident Evil nie będzie wierną adaptacją fabuł znanych z gier ani nie wprowadzi kultowych postaci pokroju Leona S. Kennedy’ego. Cregger otwarcie przyznał, że nie oglądał żadnej z wcześniejszych ekranizacji z Millą Jovovich. „To po prostu nie moja bajka” – stwierdził w rozmowie z ComicBook.com. Co pocieszające, najwyraźniej jego największą inspiracją pozostają gry, szczególnie Resident Evil 4, w które grał „sto razy”. Dodał, że film będzie czerpał także z estetyki Martwego zła 2 Sama Raimiego.