Warner Bros. ma wielki kinowy hit. Film już za chwilę zacznie przynosić zyski. Fantastyczna Czwórka znów traci

Radosław Krajewski
2025/08/10 18:00
Gdy jedni mają powody do zadowoleni, drudzy muszą liczyć na odwrócenie niekorzystnego trendu.

Końcówka filmowego sezonu letniego przyniosła podwójny kinowy hit. Horror Zniknięcia oraz komedia Zakręcony piątek 2 zajęły dwa pierwsze miejsca w weekendowym box office, ale to pierwszy z filmów ma więcej powodów do świętowania.

Zniknięcia

Zniknięcia to kolejny wielki finansowy sukces Warner Bros

Zniknięcia zadebiutowało w amerykańskich kinach z wynikiem 42,5 miliona dolarów. To kolejny tegoroczny sukces Warner Bros. po Minecraft: Film oraz Grzesznikach. Na pozostałych rynkach produkcja zarobiła 27,5 mln dolarów, a więc globalnie 70 mln dolarów. Jest to świetny wynik, jak na film, który kosztował zaledwie 35 mln dolarów. Oznacza to, że już wkrótce Warner Bros. będzie mogło liczyć zyski, pochodzące ze sprzedaży biletów.

Na drugim miejscu w amerykańskim box office uplasował się Zakręcony piątek 2, czyli kontynuacja przeboju Disneya z 2003 roku. Film, w którym ponownie wystąpiły Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan jako zamieniające się ciałami matka i córka, zarobił na starcie 29 mln dolarów przy budżecie 42 mln dolarów. Martwić mogą wyniki z pozostałych rynków, z których pochodzi zaledwie 15,5 mln dolarów. Globalnie film ma na koncie 44,5 mln dolarów.

Dotychczasowy lider, czyli Fantastyczna 4: Pierwsze kroki od Marvela, spadła na trzecią pozycję z 15,5 mln dolarów w trzecim tygodniu. Po mocnym otwarciu (117,6 mln) film odnotował duże spadki, wynoszące ponad 67% w drugim tygodniu, a teraz kolejne 60% w weekend. Do tej pory film zgromadził 230 mln dolarów w Ameryce i 434,2 mln dolarów globalnie. Według przewidywań swój kinowy bieg Fantastyczna Czwórka zakończy z wynikiem około 500 mln dolarów.

Kiedy wszystkie dzieci z jednej klasy, z wyjątkiem jednego, tajemniczo znikają tej samej nocy i dokładnie o tej samej godzinie, społeczność zaczyna zadawać sobie pytanie, kto lub co stoi za ich zniknięciem – brzmi oficjalny opis filmu Zniknięcia.

W obsadzie znaleźli się: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, Amy Madigan, June Diane Raphael, Clayton Farris, Whitmer Thomas, Toby Huss, Luke Speakman.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/box-office-weapons-freakier-friday-opening-weekend-1236486028/

