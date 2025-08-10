Warner Bros. ma wielki kinowy hit. Film już za chwilę zacznie przynosić zyski. Fantastyczna Czwórka znów traci

Końcówka filmowego sezonu letniego przyniosła podwójny kinowy hit. Horror Zniknięcia oraz komedia Zakręcony piątek 2 zajęły dwa pierwsze miejsca w weekendowym box office, ale to pierwszy z filmów ma więcej powodów do świętowania.

Zniknięcia to kolejny wielki finansowy sukces Warner Bros

Zniknięcia zadebiutowało w amerykańskich kinach z wynikiem 42,5 miliona dolarów. To kolejny tegoroczny sukces Warner Bros. po Minecraft: Film oraz Grzesznikach. Na pozostałych rynkach produkcja zarobiła 27,5 mln dolarów, a więc globalnie 70 mln dolarów. Jest to świetny wynik, jak na film, który kosztował zaledwie 35 mln dolarów. Oznacza to, że już wkrótce Warner Bros. będzie mogło liczyć zyski, pochodzące ze sprzedaży biletów.