Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy nie boją się GTA 6. Znamy datę premiery trzeciego sezonu serialu od Amazona

Pierścienie Władzy są coraz bliżej powrotu z nowymi odcinkami na Prime Video.
Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy powróci jeszcze w tym roku. Pod koniec kwietnia pojawiły się informacje, że Amazon przyśpiesza premierę swojej flagowej serii i nowe odcinki zadebiutują jeszcze w tym roku. Teraz poznaliśmy konkretną datę premiery i Prime Video potwierdziło, że debiut trzeciego sezonu Pierścieni Władzy przypadnie na 11 listopada tego roku. Tym samym Amazon pokazuje, że nie boi się walki o czas widzów z nadchodzącym hegemonem, czyli GTA 6 od Rockstar Games, które zadebiutuje tydzień później, czyli 19 listopada.
Według danych przekazanych przez Amazon, z serialem zapoznało się już ponad 185 milionów widzów. Pierwszy sezon zanotował najlepszy debiut spośród wszystkich seriali dostępnych w Prime Video, licząc pierwsze 91 dni od premiery. Druga odsłona nie pobiła tego wyniku, ale mimo to zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu oryginalnych produkcji w rankingu Nielsen Streaming Top 10.
Peter Friedlander, szef globalnej telewizji w Amazon MGM Studios, podkreślił, że od samego początku serial miał wyróżniać się ogromną skalą, ambitnym podejściem i kinowym rozmachem. Dodał również, że entuzjastyczna reakcja milionów fanów pokazała, iż podróż przez Śródziemie wciąż budzi wielkie emocje, a zainteresowanie produkcją rośnie przed premierą kolejnego sezonu.
Akcja serialu rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami przedstawionymi w książkach Hobbit oraz Władca Pierścieni. Produkcja przedstawia epokę, w której powstawały wielkie potęgi, królestwa osiągały szczyt swojej chwały, a następnie upadały. To również czas, gdy zło ponownie zaczyna zagrażać całemu Śródziemiu.
Trzeci sezon przeniesie widzów o kilka lat do przodu względem finału poprzedniej odsłony. Historia skoncentruje się na kulminacyjnym etapie wojny elfów z Sauron. Mroczny Władca rozpocznie tworzenie Jedynego Pierścienia, który ma dać mu przewagę, podporządkować sobie wszystkie ludy i ostatecznie zapewnić władzę nad całym Śródziemiem.
Za produkcję ponownie odpowiadają showrunnerzy i producenci wykonawczy J.D. Payne oraz Patrick McKay. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell oraz reżyserka Charlotte Brändström. Producentem jest Matthew Penry-Davey, a funkcje współproducentów pełnią Ally O’Leary, Tim Keene i Andrew Lee.