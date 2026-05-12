Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy nie boją się GTA 6. Znamy datę premiery trzeciego sezonu serialu od Amazona

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy powróci jeszcze w tym roku. Pod koniec kwietnia pojawiły się informacje, że Amazon przyśpiesza premierę swojej flagowej serii i nowe odcinki zadebiutują jeszcze w tym roku. Teraz poznaliśmy konkretną datę premiery i Prime Video potwierdziło, że debiut trzeciego sezonu Pierścieni Władzy przypadnie na 11 listopada tego roku. Tym samym Amazon pokazuje, że nie boi się walki o czas widzów z nadchodzącym hegemonem, czyli GTA 6 od Rockstar Games, które zadebiutuje tydzień później, czyli 19 listopada.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – trzeci sezon zadebiutuje w połowie listopada

Według danych przekazanych przez Amazon, z serialem zapoznało się już ponad 185 milionów widzów. Pierwszy sezon zanotował najlepszy debiut spośród wszystkich seriali dostępnych w Prime Video, licząc pierwsze 91 dni od premiery. Druga odsłona nie pobiła tego wyniku, ale mimo to zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu oryginalnych produkcji w rankingu Nielsen Streaming Top 10.

