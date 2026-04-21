Szykujcie portfele, bo nadchodzi najdroższy zestaw LEGO Władca Pierścieni. Wyciekły zdjęcia ze spektakularnej konstrukcji z klocków

Wygląda rewelacyjnie, ale swoje będzie kosztować.

Do sieci trafiły zdjęcia jednego z najbardziej wyczekiwanych zestawów LEGO inspirowanych światem Władcy Pierścieni. Mowa o monumentalnym Minas Tirith, które według przecieków ma zadebiutować w jeszcze w pierwszej połowie tego roku i stać się największym oraz najdroższym zestawem z tej serii. LEGO Władca Pierścieni – nadchodzi zestaw z Minas Tirith, który będzie najdroższym w całej historii Grafiki przedstawiające model zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, a ich źródłem ma być materiał pochodzący z nadchodzącego wydania magazynu LEGO. Choć producent nie potwierdził jeszcze istnienia zestawu, skala detali oraz sposób prezentacji sugerują, że mamy do czynienia z niemal gotowym produktem, który po prostu ujawniono przed czasem.

Z udostępnionych materiałów wynika, że Minas Tirith zostało odtworzone z imponującą dbałością o szczegóły. Konstrukcja ma rozciągać się na wielu poziomach i oddawać charakterystyczną architekturę białego miasta Gondoru. Ujęcia z góry pokazują rozległość modelu, co może oznaczać setki, jeśli nie tysiące elementów. Na zdjęciach można dostrzec przynajmniej dwie minifigurki, w tym Gandalfa dosiadającego konia, jednak pełna zawartość zestawu pozostaje tajemnicą.

Największe emocje budzi jednak cena. Według przecieków zestaw ma kosztować aż 649,99 dolarów, czyli w Polsce około 2500-2800 zł, co uczyniłoby go najdroższym produktem LEGO w historii linii z Władcy Pierścieni. Tym samym Minas Tirith przebiłoby dotychczasowe ogromne konstrukcje z tej serii, takie jak wieża Barad-dur oraz Rivendell, i znalazło się wśród najdroższych zestawów w ogóle Wczytywanie ramki mediów. Od kilku lat LEGO rozwija linię inspirowaną twórczością J.R.R. Tolkiena, trzymając się schematu jednego dużego zestawu rocznie. W 2023 roku gracze otrzymali Rivendell, rok później Barad-dur, a w 2025 na rynek trafił zestaw przedstawiający Shire. Wszystko wskazuje na to, że Minas Tirith będzie kolejnym krokiem w tej strategii i jednocześnie jej najbardziej ambitną odsłoną. Według nieoficjalnych informacji premiera zestawu planowana jest na 1 czerwca 2026 roku.

