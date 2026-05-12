Zaloguj się lub Zarejestruj

Elden Ring na Switcha 2 coraz bliżej. Wyciekła możliwa data premiery

Maciej Petryszyn
2026/05/12 13:40
0
0

Od premiery największego projektu FromSoftware, Elden Ring, minęły ponad 4 lata. Mimo to zainteresowanie marką bynajmniej nie słabnie.

Szczególnie, że gra ma otrzymać nowe wydanie. Chociaż nie wiadomo, kiedy konkretnie się ono ukaże.

Elden Ring: Tarnished Edition
Elden Ring: Tarnished Edition

Elden Ring na Switcha 2 już w lipcu?

Elden Ring: Tarnished Edition oficjalnie zapowiedziano wiosną 2025 roku, czyli jeszcze przed premierą Nintendo Switch 2. I chociaż już latem wydanie to otrzymało ocenę od ESRB, to finalnie, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, nie ukazało się w 2025 roku. Nie było to zresztą żadnym zaskoczeniem, bo już sama prezentacja portu na NS2 nie wzbudziła entuzjazmu z uwagi na widoczne problemy z płynnością. Były zatem nadzieje, że przełożenie premiery na rok 2026 pomoże w naprawieniu technicznych aspektów. I faktycznie tak się stało, bo nowe, opublikowane w połowie marca nagrania z rozgrywki wskazują na wyraźną poprawę.

GramTV przedstawia:

Mimo to dokładnego terminu premiery Tarnished Edition nadal nie ma. To znaczy, nie ma go oficjalnie, bo kanadyjski sprzedawca gier wideo i przedmiotów kolekcjonerskich, PNP Games, takowy termin ogłosił. Na stronie Elden Ring: Tarnished Edition w wersji na NS2 można kupić w przedsprzedaży przed rzekomą premierą zaplanowaną na 10 lipca 2026 roku. W momencie pisania tego tekstu data nadal widnieje w PNP i nie wiadomo, czy to swoisty placeholder, czy też sprzedawca omyłkowo zepsuł nam niespodziankę. Sama gra ma zostać wydana w formie Game-Key Card, co oznacza, że karta w pudełku nie będzie zawierać żadnych danych, ale jej obecność w konsoli będzie konieczna do samego uruchomienia produkcji.

Gdyby informacje na temat premiery za 2 miesiące się potwierdziły, można by oczekiwać, że Nintendo i FromSoftware rychło rozpoczną akcję promocyjną. Przypomnijmy, że samo Tarnished Edition, które dostępne będzie również na innych platformach, zawierać będzie zarówno podstawową edycję Elden Ring, jak i dodatek Shadow of the Erdtree. A także nowości – nowe zestawy pancerzy oraz opcje personalizacji naszego wierzchowca, Strugi.

Źródło:https://www.thegamer.com/elden-ring-switch-2-tarnished-edition-july-release-leak/

Tagi:

News
data premiery
Nintendo
premiera
FromSoftware
data premier
Elden Ring
premiera gry
Switch 2
Nintendo Switch 2
Elden Ring: Tarnished Edition
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112