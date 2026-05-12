Elden Ring na Switcha 2 coraz bliżej. Wyciekła możliwa data premiery

Szczególnie, że gra ma otrzymać nowe wydanie. Chociaż nie wiadomo, kiedy konkretnie się ono ukaże.

Elden Ring na Switcha 2 już w lipcu?

Elden Ring: Tarnished Edition oficjalnie zapowiedziano wiosną 2025 roku, czyli jeszcze przed premierą Nintendo Switch 2. I chociaż już latem wydanie to otrzymało ocenę od ESRB, to finalnie, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, nie ukazało się w 2025 roku. Nie było to zresztą żadnym zaskoczeniem, bo już sama prezentacja portu na NS2 nie wzbudziła entuzjazmu z uwagi na widoczne problemy z płynnością. Były zatem nadzieje, że przełożenie premiery na rok 2026 pomoże w naprawieniu technicznych aspektów. I faktycznie tak się stało, bo nowe, opublikowane w połowie marca nagrania z rozgrywki wskazują na wyraźną poprawę.