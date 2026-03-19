Możemy zagrać w Baldur's Gate 1 na silniku Baldur's Gate 3. Demo już dostępne

Mikołaj Berlik
2026/03/19 09:10
Twórcy chwalą się materiałem przedstawiającym projekt.

Fani klasycznych gier RPG otrzymali właśnie wyjątkowy prezent. Grupa oddanych modderów z zespołu Deathbringer’s Reign opublikowała wersję demonstracyjną swojego niezwykle ambitnego projektu: Baldur’s Gate 1 Mod dla Baldur’s Gate 3.

Return to Candlekeep - Deathbringer's Reign
Baldur’s Gate 3 – powrót do Candlekeep

Demo pozwala graczom na ponowne odwiedzenie ikonicznych miejsc z pierwszej części sagi, ale w nowoczesnej oprawie wizualnej i mechanicznej znanej z Baldur’s Gate 3. Obejmuje ono cały Prolog oraz pełny obszar Candlekeep, a twórcy przygotowali około 1,5 godziny nowej-starej przygody. W czasie tej przygody zwiedzimy wierne odwzorowanie lokacje z NPC-ami, zrobimy zadania oraz usłyszymy dialogi znane z oryginału. Niestety, na ten moment modyfikacja nie posiada dubbingu, a dialogi są wyłącznie tekstowe.

Zespół Deathbringer’s Reign nie zamierza poprzestać na samym prologu. Ich kolejnym wielkim celem jest wydanie drugiej wersji demo, która znacznie rozszerzy dostępny świat. W planach są już lokacje High Hedge, Beregost, gospoda Friendly Arm Inn oraz Shipwreck’s Coast. Do gry mają trafić klasyczni kompanie, których gracze mogli przyłączyć do drużyny w tych regionach w pierwowzorze z 1998 roku.

Witamy w Deathbringer's Reign! Jesteśmy zespołem modderów, którzy przerabiają całą pierwszą część gry „Baldur's Gate” na silniku BG3, a ten mod pozwala wam przejść nasz pierwszy etap: kompletny prolog w Candlekeep! Naszym kolejnym głównym celem jest wydanie drugiej wersji demo, która rozszerzy świat o obszary High Hedge, Beregost, Friendly Arm Inn i Shipwreck's Coast, a także o klasycznych towarzyszy występujących w tych regionach.

Modyfikacja jest dostępna do pobrania, a dla tych, którzy chcą najpierw zobaczyć, jak Candlekeep prezentuje się na silniku Larian Studios, twórcy udostępnili materiał wideo z rozgrywki.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/demo-released-for-the-baldurs-gate-1-mod-for-baldurs-gate-3/

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:16

Bym się nie zdziwił jakby im zabroniono udostępnić level editor bo gdyby to zrobili to w zasadzie fani by pewnie odtworzyli wszystkie klasyczne RPG.




