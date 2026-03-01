Zaloguj się lub Zarejestruj

Największy hit 2025 roku za chwilę do obejrzenia na Disney+? Wyciekła data premiery

Radosław Krajewski
2026/03/01 09:00
0
0

Na platformę zmierza najlepiej zarabiająca amerykańska produkcja z ubiegłego roku.

Niedawno Zwierzogród 2 przeszedł do historii jako najlepiej zarabiający amerykański film w 2025 roku, pokonując Minecrafta, Lilo & Stitch oraz Avatara: Ogień i popiół. Chociaż produkcję nadal można obejrzeć w kinach, pomimo tego, że premierę miał 26 listopada, to już w marcu animowany hit powinien być dostępny również na Disney+.

Zwierzogród 2

Zwierzogród 2 z datą premiery na Disney+? Film może pojawić się na platformie już w pierwszej połowie marca

Właśnie 11 marca Zwierzogród 2 może trafić do oferty Disney+. Tak wynika z zapowiedzi na kanadyjskim profilu platformy. Jeżeli tak się stanie, film pojawi się w serwisie Disneya po trzech i pół miesiąca od swojej kinowej premiery.

Wczytywanie ramki mediów.

Zwierzogród 2 zarobił do tej pory 424,4 milionów dolarów w Ameryce oraz 1,425 miliarda dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 1,850 miliarda dolarów i dziewiąte miejsce na liście najlepiej zarabiających filmów wszech czasów.

GramTV przedstawia:

W filmie detektywi Judy Hopps i Nick Wilde trafiają na trop tajemniczego gada, który pojawia się w Zwierzogrodzie i wywraca metropolię ssaków do góry nogami. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką w nieoczekiwanych rejonach miasta, gdzie ich rozwijające się partnerstwo zostanie wystawione na najcięższą próbę.

Reżyserami są Jared Bush oraz Byron Howard, czyli twórcy Naszego magicznego Encanto. W obsadzie znaleźli się: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Shakira oraz Quinta Brunson.

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
Disney
streaming
film animowany
animacja
Disney+
Zwierzogród 2
Jared Bush
Byron Howard
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112