Największy hit 2025 roku za chwilę do obejrzenia na Disney+? Wyciekła data premiery

Zwierzogród 2 z datą premiery na Disney+? Film może pojawić się na platformie już w pierwszej połowie marca
Właśnie 11 marca Zwierzogród 2 może trafić do oferty Disney+. Tak wynika z zapowiedzi na kanadyjskim profilu platformy. Jeżeli tak się stanie, film pojawi się w serwisie Disneya po trzech i pół miesiąca od swojej kinowej premiery.
Zwierzogród 2 zarobił do tej pory 424,4 milionów dolarów w Ameryce oraz 1,425 miliarda dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 1,850 miliarda dolarów i dziewiąte miejsce na liście najlepiej zarabiających filmów wszech czasów.
W filmie detektywi Judy Hopps i Nick Wilde trafiają na trop tajemniczego gada, który pojawia się w Zwierzogrodzie i wywraca metropolię ssaków do góry nogami. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką w nieoczekiwanych rejonach miasta, gdzie ich rozwijające się partnerstwo zostanie wystawione na najcięższą próbę.
Reżyserami są Jared Bush oraz Byron Howard, czyli twórcy Naszego magicznego Encanto. W obsadzie znaleźli się: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Shakira oraz Quinta Brunson.
