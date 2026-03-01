Największy hit 2025 roku za chwilę do obejrzenia na Disney+? Wyciekła data premiery

Niedawno Zwierzogród 2 przeszedł do historii jako najlepiej zarabiający amerykański film w 2025 roku, pokonując Minecrafta, Lilo & Stitch oraz Avatara: Ogień i popiół. Chociaż produkcję nadal można obejrzeć w kinach, pomimo tego, że premierę miał 26 listopada, to już w marcu animowany hit powinien być dostępny również na Disney+.

Zwierzogród 2 z datą premiery na Disney+? Film może pojawić się na platformie już w pierwszej połowie marca

Właśnie 11 marca Zwierzogród 2 może trafić do oferty Disney+. Tak wynika z zapowiedzi na kanadyjskim profilu platformy. Jeżeli tak się stanie, film pojawi się w serwisie Disneya po trzech i pół miesiąca od swojej kinowej premiery.

