Mixtape na zwiastunie z datą premiery. Wiemy, kiedy poznamy „składankę wspomnień”

Na nową produkcję twórców The Artful Escape nie będziemy musieli czekać zbyt długo.
Dobre wieści dla wszystkich fanów The Artful Escape, którzy z niecierpliwością czekają na nowe dzieło studia Beethoven & Dinosaur. Wspomniana produkcja pojawiła się bowiem na dzisiejszym Indie World Showcase. W trakcie pokazu Nintendo poznaliśmy natomiast dokładną datę premiery gry Mixtape, a deweloperzy potwierdzili świetne wieści dla użytkowników najnowszej konsoli japońskiej firmy.
Ujawniono datę premiery Mixtape. Nowa gra twórców The Artful Escpae zadebiutuje w maju 2026 roku
Zgodnie z przekazanymi informacjami Mixtape zadebiutuje na rynku 7 maja 2026 roku. W trakcie Indie World Showcase potwierdzono również, że gra ukaże się na Nintendo Switch 2. Annapurna Interactive i deweloperzy ze studia Beethoven & Dinosaur zaprezentowali także graczom nowy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.
W drodze na ostatnią wspólną imprezę doskonale dobrana playlista wciąga bohaterów w senne rekonstrukcje ich najważniejszych wspomnień. Odkryj narracyjne winiety odkrywające kluczowe momenty, które ich ukształtowały. Przygotuj się na największe przeboje nastoletniej przyjaźni – od pierwszego pocałunku do ostatniego tańca – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec warto przypomnieć, że Mixtape zmierza również na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja twórców The Artful Escape czerpie inspiracje z klasycznych filmów o dorastaniu. W trakcie rozgrywki będziemy mieli natomiast okazję usłyszeć utwory w wykonaniu m.in. takich artystów jak DEVO, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop czy Joy Division, a sama grę będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).
