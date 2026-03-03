Mixtape na zwiastunie z datą premiery. Wiemy, kiedy poznamy „składankę wspomnień”

Dobre wieści dla wszystkich fanów The Artful Escape, którzy z niecierpliwością czekają na nowe dzieło studia Beethoven & Dinosaur. Wspomniana produkcja pojawiła się bowiem na dzisiejszym Indie World Showcase. W trakcie pokazu Nintendo poznaliśmy natomiast dokładną datę premiery gry Mixtape, a deweloperzy potwierdzili świetne wieści dla użytkowników najnowszej konsoli japońskiej firmy.

Ujawniono datę premiery Mixtape. Nowa gra twórców The Artful Escpae zadebiutuje w maju 2026 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami Mixtape zadebiutuje na rynku 7 maja 2026 roku. W trakcie Indie World Showcase potwierdzono również, że gra ukaże się na Nintendo Switch 2. Annapurna Interactive i deweloperzy ze studia Beethoven & Dinosaur zaprezentowali także graczom nowy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.