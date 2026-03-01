Opóźniona premiera nowego filmu science fiction na VOD. Dystrybutor podjął odważną decyzję

Baw się dobrze i przeżyj, czyli najnowszy film science fiction od Gore’a Verbinskiego, reżysera Piratów z Karaibów, zadebiutował w amerykańskich kinach 13 lutego i od tego czasu zarobił ponad 7 milionów dolarów. Chociaż nie jest to wysoki zarobek, szczególnie biorąc pod uwagę, że produkcja kosztowała 20 mln dolarów, to dystrybutor Briarcliff Entertainment postanowił opóźnić premierę swojego filmu na VOD. Tym samym Baw się dobrze i przeżyj trafi do serwisów streamingowych w późniejszym terminie.
Baw się dobrze i przeżyj – dystrybutor opóźnił premierę filmu na VOD
Choć początkowo planowano stosunkowo szybkie udostępnienie filmu w wersji cyfrowej, strategia uległa zmianie. Wytwórnia postanowiła wydłużyć okres wyświetlania produkcji wyłącznie w kinach, reagując na utrzymujące się zainteresowanie publiczności.
Z radością ogłaszamy, że dzięki waszemu nieustającemu wsparciu w kinach przesuwamy planowaną datę cyfrowej premiery Baw się dobrze i przeżyj i pozostawiamy film na razie wyłącznie w dystrybucji kinowej.
Filmy zasługują na to, by oglądać je na dużym ekranie, a ten w szczególności.
Decyzja wpisuje się w coraz częstsze próby wzmacniania tradycyjnej dystrybucji kinowej w czasach dominacji platform VOD. W przypadku tej produkcji przedłużona obecność w repertuarach ma być odpowiedzią na pozytywny odbiór widzów i zadowalające wyniki finansowe. Na ten moment nie podano nowej daty premiery Baw się dobrze i przeżyj na VOD.
Akcja skupia się na tajemniczym człowieku z przyszłości, w którego wciela się Sam Rockwell. Bohater bierze zakładników w jednej z restauracji w Los Angeles, twierdząc, że musi uratować świat przed zbuntowaną sztuczną inteligencją.
W obsadzie znaleźli się również: Juno Temple, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry oraz Tom Taylor.
Przypomnijmy, że Baw się dobrze i przeżyj zadebiutuje w polskich kinach już 20 marca.
