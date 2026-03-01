Opóźniona premiera nowego filmu science fiction na VOD. Dystrybutor podjął odważną decyzję

Baw się dobrze i przeżyj, czyli najnowszy film science fiction od Gore’a Verbinskiego, reżysera Piratów z Karaibów, zadebiutował w amerykańskich kinach 13 lutego i od tego czasu zarobił ponad 7 milionów dolarów. Chociaż nie jest to wysoki zarobek, szczególnie biorąc pod uwagę, że produkcja kosztowała 20 mln dolarów, to dystrybutor Briarcliff Entertainment postanowił opóźnić premierę swojego filmu na VOD. Tym samym Baw się dobrze i przeżyj trafi do serwisów streamingowych w późniejszym terminie.

Baw się dobrze i przeżyj – dystrybutor opóźnił premierę filmu na VOD

Choć początkowo planowano stosunkowo szybkie udostępnienie filmu w wersji cyfrowej, strategia uległa zmianie. Wytwórnia postanowiła wydłużyć okres wyświetlania produkcji wyłącznie w kinach, reagując na utrzymujące się zainteresowanie publiczności.