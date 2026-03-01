Minęło 9 lat od premiery jednego z najlepszych współczesnych horrorów. Film rozpoczął wielką karierę tego reżysera

Nic dziwnego, że film nominowany był do Oscara.

Dziewięć lat temu do kin trafił film, który początkowo wyglądał jak kolejny thriller, który przejdzie bez większego echa. W czasie gdy widzowie żyli takimi tytułami jak Split, Baby Driver czy Atomic Blonde, produkcja Uciekaj! w reżyserii Jordan Peele zaczęła zdobywać rozgłos w zupełnie inny sposób. Nie dzięki potworom, krwawym scenom ani efektom specjalnym, lecz przez narastające poczucie niepokoju i historię, która wydawała się przerażająco realistyczna. Uciekaj! to jeden z najważniejszych współczesnych amerykańskich horrorów Film zadebiutował 24 lutego 2017 roku i opowiada o Chrisie Washingtonie, w którego wcielił się Daniel Kaluuya. Bohater, czarnoskóry fotograf, odwiedza rodzinę swojej dziewczyny Rose, granej przez Allison Williams. Początkowo weekend wygląda zwyczajnie, lecz z czasem atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Uprzejmość gospodarzy zaczyna brzmieć nienaturalnie, drobne gesty budzą niepokój, a kolejne wydarzenia prowadzą Chrisa do psychologicznego koszmaru, z którego nie ma łatwej ucieczki.

Uciekaj! szybko zyskał uznanie krytyków i widzów, gdyż był czymś więcej niż zwykłym horrorem. Film łączył napięcie z dosadnym komentarzem społecznym, analizując współczesny rasizm ukryty pod maską uprzejmości, liberalnych deklaracji i pozornie dobrych intencji. Groza nie wynika tu z potworów, lecz z codzienności, w której zwykła rozmowa lub niewinny uśmiech mogą skrywać manipulację i przemoc. To horror działający na psychikę, zmuszający do refleksji jeszcze długo po seansie. Ogromną rolę w sile filmu odegrała kreacja Daniela Kaluuyi, który nadał Chrisowi autentyczność, wrażliwość i narastający strach. Allison Williams stworzyła z kolei postać niejednoznaczną, balansującą między urokiem a czymś niepokojącym. Równie ważne okazały się scenografia i zdjęcia, które od pierwszych minut budują atmosferę dyskomfortu poprzez kolory, światło i kadrowanie. Jedną z najbardziej pamiętnych scen pozostaje tak zwane „Sunken Place”. Missy, matka Rose grana przez Catherine Keener, hipnotyzuje Chrisa, wprowadzając go w stan, w którym bohater widzi rzeczywistość, lecz nie może się poruszyć ani odezwać. Scena nie opiera się na widowiskowości, lecz na psychologicznym przerażeniu i symbolice, dzięki czemu do dziś uchodzi za jedną z najbardziej przerażających sekwencji współczesnego kina grozy.

Produkcja powstała za około 4,5 miliona dolarów, a ostatecznie zarobiła ponad 250 milionów na całym świecie. Film zdobył cztery nominacje do Oscara i statuetkę za najlepszy scenariusz oryginalny, a Amerykański Instytut Filmowy uznał go za jedną z najlepszych produkcji 2017 roku. Sukces otworzył drogę kolejnym twórcom i zmienił sposób, w jaki Hollywood patrzy na ambitne kino gatunkowe. Co ciekawe, sam Jordan Peele nie był pewien, czy jego projekt w ogóle powstanie. W tamtym czasie znany był głównie z komedii, a społeczny horror z czarnoskórym bohaterem wydawał się ryzykowny dla studiów filmowych. To zaczęło się jako zabawny projekt. Nie wiedziałem, czy kiedykolwiek powstanie. Wracałem do domu, paliłem trochę marihuany i pisałem. Oglądałem w głowie film, który sam chciałbym zobaczyć, i na tym polegało wszystko. Reżyser podkreślał również, że chciał skłonić widzów do rozmowy o rasie i pokazać rasizm ukryty w codziennym życiu, a nie tylko jego najbardziej oczywiste formy: Nie chciałem złoczyńcy krzyczącego rasistowskie obelgi. Chciałem pokazać rasizm ukrywający się na widoku, w codzienności, nawet gdy ludzie udają, że go nie ma.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.