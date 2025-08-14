Największa tajemnica GTA 5 wreszcie rozwiązana. Fani potrzebowali jedynie 12 lat, aby dojść do oczywistych wniosków

Tajemnica Mount Chiliad od ponad dekady spędza sen z powiek fanom serii. Mapa przypominająca mural, niewyjaśnione symbole i pojawiające się UFO sprawiały, że gracze czuli, iż kryje się za tym coś więcej. Przez lata powstawały dziesiątki teorii, a w ubiegłym roku były pracownik Rockstar Games zasugerował, że całość mogła być zupełnie bez znaczenia, stwierdzając: „Jak w przypadku wszystkich easter eggów, czasem wrzuca się je tylko po to, by namieszać ludziom w głowach. Tak naprawdę do niczego nie służą”.

Prawie 12 lat po premierze i około dziewięć miesięcy przed debiutem GTA 6 jeden z fanów Grand Theft Auto 5 jest przekonany, że wreszcie znamy odpowiedź na odwieczną zagadkę Mount Chiliad. Może się jednak okazać, że wiedzieliśmy to od dawna.

Dodatkowo niedawno jeden z graczy zebrał wszystkie informacje o planowanych dodatkach do GTA 5. Twierdził, że tajemnicze symbole z zagadki Mount Chiliad odnoszą się do DLC, które nigdy nie powstały. Tym samym cała tajemnica opiera się na zapowiedzi zawartości, która nigdy do gry nie trafiła.

Teraz jednak youtuber Gator Keys opublikował film, w którym ogłasza wielką „konkluzję, która zamyka temat przed premierą GTA 6”. Twórca otwarcie przyznaje, że nie jest to nowa teoria.

Nie twierdzę, że jestem pierwszą osobą, która do tego doszła. Jestem pewien, że wielu graczy wpadło na to już w 2013 roku – przyznał YouTuber.

Według niego jednak jest to najbardziej sensowne wyjaśnienie, a cała sprawa mogła być jedynie efektem nadinterpretacji. Gator Keys uważa, że trzy główne symbole na słynnym muralu – UFO, jajko i plecak odrzutowy – to wskazówki prowadzące do uzyskania 100% ukończenia gry i zobaczenia sekretnego UFO na szczycie Mount Chiliad, symbolizowanego na muralu „wszystkowidzącym okiem”. Plecak odrzutowy miał być sugestią, by wznieść się wysoko i dostrzec dwa inne UFO dostępne po zdobyciu 100%, a jajko, związane z linią prowadzącą prosto na szczyt góry, reprezentuje gracza i jego postępy.

Na szczycie góry dosłownie jest napisane: „Wróć, gdy twoja opowieść będzie kompletna”. I nie chodzi tylko o tryb fabularny, ale o 100% ukończenia gry – podkreśla Gator Keys.

Znaki „X” na muralu mają, według niego, przedstawiać różne glify, które wskazują lokalizacje lub warunki niezbędne do zobaczenia UFO. Niektóre sugerują, by patrzeć w nocy lub podczas burzy. To również wiąże się z tajemniczymi czerwonymi strzałkami na mapie, które mają prowadzić graczy w stronę obiektów latających.

Cała zagadka sprowadza się do tego, by doprowadzić gracza do odkrycia UFO na szczycie góry po zdobyciu 100% postępu. Dlaczego akurat tam?