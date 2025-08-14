Największa tajemnica GTA 5 wreszcie rozwiązana. Fani potrzebowali jedynie 12 lat, aby dojść do oczywistych wniosków

Prawie 12 lat po premierze i około dziewięć miesięcy przed debiutem GTA 6 jeden z fanów Grand Theft Auto 5 jest przekonany, że wreszcie znamy odpowiedź na odwieczną zagadkę Mount Chiliad. Może się jednak okazać, że wiedzieliśmy to od dawna.
GTA 5 – zagadka Mount Chiliad naprawdę została rozwiązana? Niektórzy nie są przekonani
Tajemnica Mount Chiliad od ponad dekady spędza sen z powiek fanom serii. Mapa przypominająca mural, niewyjaśnione symbole i pojawiające się UFO sprawiały, że gracze czuli, iż kryje się za tym coś więcej. Przez lata powstawały dziesiątki teorii, a w ubiegłym roku były pracownik Rockstar Games zasugerował, że całość mogła być zupełnie bez znaczenia, stwierdzając: „Jak w przypadku wszystkich easter eggów, czasem wrzuca się je tylko po to, by namieszać ludziom w głowach. Tak naprawdę do niczego nie służą”.
Teraz jednak youtuber Gator Keys opublikował film, w którym ogłasza wielką „konkluzję, która zamyka temat przed premierą GTA 6”. Twórca otwarcie przyznaje, że nie jest to nowa teoria.
Nie twierdzę, że jestem pierwszą osobą, która do tego doszła. Jestem pewien, że wielu graczy wpadło na to już w 2013 roku – przyznał YouTuber.
Według niego jednak jest to najbardziej sensowne wyjaśnienie, a cała sprawa mogła być jedynie efektem nadinterpretacji. Gator Keys uważa, że trzy główne symbole na słynnym muralu – UFO, jajko i plecak odrzutowy – to wskazówki prowadzące do uzyskania 100% ukończenia gry i zobaczenia sekretnego UFO na szczycie Mount Chiliad, symbolizowanego na muralu „wszystkowidzącym okiem”. Plecak odrzutowy miał być sugestią, by wznieść się wysoko i dostrzec dwa inne UFO dostępne po zdobyciu 100%, a jajko, związane z linią prowadzącą prosto na szczyt góry, reprezentuje gracza i jego postępy.
Na szczycie góry dosłownie jest napisane: „Wróć, gdy twoja opowieść będzie kompletna”. I nie chodzi tylko o tryb fabularny, ale o 100% ukończenia gry – podkreśla Gator Keys.
Znaki „X” na muralu mają, według niego, przedstawiać różne glify, które wskazują lokalizacje lub warunki niezbędne do zobaczenia UFO. Niektóre sugerują, by patrzeć w nocy lub podczas burzy. To również wiąże się z tajemniczymi czerwonymi strzałkami na mapie, które mają prowadzić graczy w stronę obiektów latających.
Cała zagadka sprowadza się do tego, by doprowadzić gracza do odkrycia UFO na szczycie góry po zdobyciu 100% postępu. Dlaczego akurat tam?
Powód, dla którego umieścili UFO na szczycie Mount Chiliad, to pokazanie nam logo FIB obracającego się na jego boku.
To oznacza, że FIB stworzyło te UFO. Oni są obcymi. Oni są wszystkowidzącym okiem. Rząd kontroluje ludzi i jest to doskonale pokazane przez górę „Beam Me Up”. FIB umieściło nad tym miejscem UFO, a hippisi-aliensympatycy zbudowali poniżej sanktuarium ku czci obcych, którzy tak naprawdę są FIB. Zagadka Mount Chiliad to metafora prawdziwego życia – faktu, że rząd, ludzie u władzy, kontrolują społeczeństwo – wyjaśnia Gator Keys.
GramTV przedstawia:
Jak zauważa jeden z komentujących:
Ludzie po prostu znajdowali UFO, nigdy nie korzystając z muralu jako przewodnika, a potem przewodnik stał się osobną zagadką, choć rozwiązanie istniało od lat.
Po tylu latach dochodzenie kończy się dość rozczarowującą konkluzją, której część fanów nie chce w ogóle zaakceptować.
To wideo to kompletny nonsens. Nie spoczniemy przed GTA 6. Mamy nieco ponad rok, by zacząć i, miejmy nadzieję, skończyć – deklaruje na Twitterze konto Cracking Chilliad w odpowiedzi na film.
Wczytywanie ramki mediów.
Tym samym część fanów chce wierzyć, że za zagadką Mount Chiliad stoi coś więcej. Wydaje się, że gdyby rzeczywiście tak było, gracze już dawno by to rozwiązali, tym bardziej, że GTA 5 zadebiutowało na rynku już 12 lat temu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!