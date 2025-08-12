Zaloguj się lub Zarejestruj

GTA 5 z ważną aktualizacją. Gracze od dawna czekali na tę nowość

Radosław Krajewski
2025/08/12 14:30
Dobre wieści dla fanów gry Rockstar Games.

NVIDIA poinformowała, że technologia DLSS 4 Multi-Frame Generation trafi do trzech nowych gier, a z jej możliwości będą mogli skorzystać posiadacze kart z serii RTX 50. Lista obejmuje Grand Theft Auto 5 Enhanced Edition, Senua’s Saga: Hellblade II oraz Titan Quest 2.

GTA 5
GTA 5

GTA 5 z obsługą DLSS 4 Multi-Frame Generation

Aktualizacja dla Grand Theft Auto 5 Enhanced Edition ma pojawić się wkrótce. Oprócz obsługi DLSS 4 MFG wprowadzi również poprawki błędów i drobne usprawnienia, które mają wpłynąć na komfort rozgrywki.

Grand Theft Auto V Enhanced już wcześniej korzystała z ray tracingu do generowania okluzji otoczenia, globalnego oświetlenia, cieni oraz odbić światła. Najnowsza aktualizacja dodaje obsługę techniki DLSS 4 z funkcjami Multi Frame Generation i DLSS Frame Generation, przyspieszenie zapewniane przez technikę DLSS Super Resolution oraz mniejsze opóźnienia, o które dba NVIDIA Reflex.

Senua’s Saga: Hellblade II otrzyma dziś darmowe ulepszenie do wersji Enhanced Edition dla wszystkich dotychczasowych posiadaczy gry. Aktualizacja poprawia wydajność i podnosi jakość oprawy wizualnej, a także wprowadza obsługę DLSS 4 Multi-Frame Gen.

Titan Quest 2, które zadebiutowało we wczesnym dostępnie na początku bieżącego miesiąca, już od premiery wspiera DLSS 4 MFG. Gra stworzona na silniku Unreal Engine 5 pozwala posiadaczom RTX 50 zwiększyć liczbę klatek na sekundę przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu.

Wsparcie dla DLSS 4 Multi-Frame Gen pojawi się także w kolejnym tytule z wczesnego dostępu. Supraworld, pierwszoosobowa gra łącząca elementy puzzli i metroidvanii, trafi do Steam Early Access 15 sierpnia i od początku będzie oferować obsługę technologii NVIDII.

Firma poinformowała również o nowych sterownikach Game Ready dla kart graficznych GeForce, zawierający optymalizacje dla wspomnianych gier, w tym również dla GTA 5.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/nvidia-dlss-4-multi-frame-gen-is-coming-to-hellblade-2-gta-5-enhanced-edition/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

